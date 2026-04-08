Palencia, referente nacional frente a la despoblación: más de 100 familias ya se han asentado en la provincia
La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha defendido en Madrid el modelo palentino de lucha contra el reto demográfico, basado en políticas "valientes" y con resultados tangibles.
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La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha defendido este miércoles en Madrid el modelo de la provincia como un referente en la lucha contra el reto demográfico, basado en políticas "valientes" y con resultados tangibles.
Ello en cuestiones como la vivienda, los servicios públicos y la generación de oportunidades en el medio rural.
Armisén ha participado en la mesa redonda 'Visiones compartidas para dinamizar los territorios rurales', organizada por la consultora EY en el marco del foro sobre despoblación.
En la mesa redonda, ha puesto en valor la estrategia que desarrolla la Institución Provincial a través de la Agenda Rural de Palencia, hoja de ruta que guía su acción de gobierno.
Durante su intervención, ha defendido un cambio de enfoque sobre el medio rural, subrayando que “no es pasado, sino presente y futuro”, y ha insistido en la necesidad de cooperación entre el ámbito urbano y rural como clave para el reequilibrio territorial.
Ha destacado el papel clave de las políticas de vivienda que está llevando a cabo la Institución, con el programa HabitaLO Rural, orientado a facilitar el acceso y la rehabilitación.
Más de 100 familias
También con iniciativas de repoblación como el Proyecto Arraigo, que ha permitido el asentamiento de más de un centenar de familias en la provincia en los últimos años.
Asimismo, ha puesto en valor servicios innovadores como DipuCar, el transporte a la demanda, así como las ayudas a la natalidad y los programas de apoyo a la conciliación, dirigidos a fijar población y garantizar servicios en los municipios.
En este contexto, Armisén ha enmarcado la experiencia de Palencia en las conclusiones del informe presentado por EY, que identifica la vivienda como un eje estratégico para hacer frente al reto demográfico.
El estudio señala que España cuenta con millones de viviendas vacías, muchas de ellas en el medio rural, cuya activación puede convertirse en una oportunidad para atraer población y generar desarrollo.
Armisén ha concluido reafirmando el compromiso de la Diputación con el medio rural: “El futuro de nuestros pueblos se construye con políticas decididas, colaboración y una visión clara: que vivir en un pueblo sea una elección real y deseada”.