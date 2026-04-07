Ya en vigor: abierta la convocatoria de ayudas de 45.000€ para asociaciones de mujeres y entidades sociales

Esta línea de ayudas tiene como objetivo apoyar el trabajo que desarrolla el tejido asociativo en el ámbito social, especialmente en la atención a colectivos vulnerables, Dip. Palencia

La Diputación de Palencia ha abierto oficialmente la convocatoria de subvenciones destinada a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro de la provincia, con el fin de financiar proyectos en materia de servicios sociales y promoción de la igualdad.

Esta iniciativa, que cuenta con una partida global de 45.000 euros, busca fortalecer el tejido asociativo local y apoyar la atención de los colectivos más vulnerables, poniendo un foco especial en el desarrollo de oportunidades dentro del medio rural palentino.

La convocatoria se organiza en dos ejes diferenciados para cubrir diversas necesidades sociales.

La Modalidad A se dirige a entidades de carácter general que ejecuten programas de intervención psicosocial, prevención de la exclusión, apoyo a personas dependientes o atención a víctimas de violencia de género.

Por su parte, la Modalidad B está diseñada específicamente para las asociaciones de mujeres, incentivando actividades que visibilicen su papel en los pueblos y promuevan la igualdad efectiva y la sensibilización contra la violencia machista.

Podrán optar a estos fondos las entidades legalmente constituidas con sede o delegación en la provincia que mantengan programas estables en el área social.

Según las bases, serán subvencionables las actividades realizadas desde el 1 de noviembre de 2025 hasta que finalice el periodo de justificación.

Fechas límites

Las organizaciones interesadas tienen de plazo hasta el próximo 13 de abril para formalizar sus solicitudes, debiendo cumplir con los requisitos habituales de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Cabe destacar que esta línea de ayudas complementa la labor continua que la Institución provincial realiza a través de los Servicios Sociales, los cuales mantienen convenios anuales específicos con 36 organizaciones del sector.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación reafirma su compromiso con la cohesión social y el apoyo a las entidades ciudadanas, cuya labor se considera esencial para garantizar la prestación de servicios básicos y la dinamización de la vida en los municipios de Palencia.