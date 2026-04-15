Playa, montaña y excursiones: los campamentos de verano de la Diputación de Palencia abren su plazo de inscripción

La Diputación de Palencia ha presentado este miércoles, 15 de abril, una nueva convocatoria de sus prestigiosos campamentos de verano, que en esta ocasión contarán con 375 plazas para jóvenes de entre 7 y 16 años.

Así lo ha avanzado la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, que ha participado en la presentación junto al diputado de Deportes, Eduardo Tejido. Los campamentos tendrán lugar en Entrambasaguas, Almerimar y Sierra de Cazorla.

El programa busca ofrecer nuevas experiencias de ocio y deporte a los participantes, además de favorecer a su vez la conciliación de la vida familiar durante el verano.

Con el fin de que los participantes disfruten de las actividades y de socializar y convivir con otros jóvenes, los campamentos no permitirán el uso del teléfono móvil, aunque podrán llevarlo para entregarlo a la entrada y se les será devuelto a la salida. Lo podrán utilizar un solo día a mitad del campamento.

Los campamentos tendrán lugar entre el 2 y el 19 de julio en los tres escenarios antes mencionados.

El de Almerimar será de carácter marítimo. Está dirigido para menores de entre 12 y 16 años, en dos turnos de 100 plazas cada uno, del 2 al 11 y del 11 (con salida el 10 por la noche) al 20 de julio.

Los participantes se alojarán en el hotel AR Almerimar en habitaciones con aire acondicionado y las instalaciones disponen de piscinas, pistas deportivas, áreas recreativas y amplias zonas verdes. Está ubicado en pleno paseo marítimo y con acceso directo a la playa.

En este campamento destacan las actividades náuticas, como el plátano con barca rápida, canoas, windsurf, bodyboard o hidropedales. También habrá otros deportes y actividades multiaventura como longboard, rocódromo o camas elásticas. El programa contará a su vez con una visita al Parque Acuático Mario Park en Roquetas del Mar. El precio de este programa es de 585 euros.

El campamento de montaña en la Sierra de Cazorla tendrá su centro base en el complejo residencial de 'El Paraíso de Bujaraiza', en pleno corazón del Parque Natural. Contará con 75 plazas para niños de entre 10 y 14 años y tendrá lugar del 2 al 11 de julio.

El complejo cuenta con amplias habitaciones con baño propio, dos piscinas e instalaciones deportivas, además de un recinto de zona verde donde los acampados estarán en continuo contacto con la naturaleza.

La cuota es de 510 euros y los participantes disfrutarán de actividades como bigsurf, piraguas, tiro con arco, tirolinas gigantes, puentes tibetanos y escalada, baños en pozas naturales o veladas nocturnas. También rafting y barranquismo y podrán observarse a escasos metros a animales del Parque Cinegético de la Fauna Silvestre.

Por último, el campamento multiaventura en Entrambasaguas, en Cantabria, tendrá 100 plazas, estará dirigido a los más pequeños, de 7 a 10 años, y se desarrollará del 13 al 19 de julio.

En su caso, el precio de inscripción es de 295 euros y los participantes se alojarán en el albergue 'Max', cerca de numerosas playas pero alejado del bullicio de estas fechas en la comunidad vecina.

El recinto cuenta con salas de juego, piscinas, zonas verdes y embarcadero propio para hacer canoas. Habrá actividades como senderismo, piraguas, surf, olimpiadas deportivas o talleres relacionados con la naturaleza.

También se realizarán excursiones a las playas de Comillas y Laredo y los participantes podrán iniciarse en el surf en el Sardinero, con visita incluida a la Magdalena en Santander.

Las familias numerosas tendrán bonificaciones del 10% y el 20% de la cuota para cualquier campamento, en función de la categoría (general o especial). Este año habrá 18 plazas reservadas para menores en situación o riesgo de exclusión social a instancias de los servicios sociales provinciales. Estas últimas tendrán un descuento del 95%.

El plazo de inscripción ya está abierto y podrá formalizarse hasta el 5 de mayo. Se priorizará a los empadronados en los pueblos de la provincia de Palencia, reservándose a los mismos el 70% de las plazas, y el 30% será para los menores de la capital.

En los campamentos donde la demanda supere la oferta, las plazas se adjudicarán a través de un sorteo público que se llevará a cabo a las 10:00 horas del día 11 de mayo en el salón de actos del Centro Cultural Provincial.