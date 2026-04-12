Fallece un motorista de 40 años tras sufrir un accidente en Palencia

Imagen de un vehículo de la Policía Local de Palencia. ICAL

Un motorista de unos 40 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la ciudad de Palencia.

El centro de emergencias Castilla y León 112 ha recibido una llamada que informaba de una caída de una moto en la avenida de Castilla, en Palencia. El alertante informaba de que el motorista se encontraba inconsciente.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

El personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un hombre de unos 40 años.