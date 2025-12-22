Las líneas de transporte público de la Diputación de Palencia serán financiadas por la Junta a partir del 1 de enero

La Diputación de Palencia aprobaba esta mañana en la Junta de Gobierno la propuesta de extinción de la prórroga del convenio de colaboración con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León para la extensión y mejora de la red de transporte público de viajeros, mediante el cual la institución provincial venía colaborando desde el mes de septiembre de 2023.

A partir del 1 de enero de 2026 el coste de las tres líneas de transporte público financiadas por la Diputación mediante este convenio quedan incorporadas, mediante el acuerdo de la administración regional de 29 de mayo, a la regla general de gratuidad del transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera titularidad de la Comunidad de Castilla y León, conforme a las condiciones establecidas por la Consejería.

A modo de balance, hay que apuntar que desde la Diputación de Palencia se ha trabajado durante estos años, en colaboración con la Junta de Castilla y León, para garantizar los servicios esenciales en el medio rural, con estas líneas provinciales, que han demostrado ser un modelo eficaz: 409.000 personas han utilizado las tres rutas que conectan la zona norte con la capital y entre sí, desde su puesta en marcha en 2017. (Línea 1: Aguilar de Campoo–Palencia; Línea 2: Guardo–Palencia y Línea 3: Guardo–Cervera de Pisuerga–Aguilar de Campoo).

La más utilizada es la que une Guardo, Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campoo, que sumaba más de 342.357 viajeros, confirmando su enorme impacto en la cohesión territorial de nuestra provincia.

La Diputación sigue colaborando estrechamente con la Junta para garantizar un mapa de transporte que responda a las necesidades reales del territorio. Gracias a esta coordinación, estas tres líneas conectan directamente con servicios esenciales como los hospitales Río Carrión y San Telmo, evitando así a muchos usuarios desplazamientos adicionales y costes añadidos.

El avance del modelo BusCyL, con la gratuidad progresiva implantada desde julio y septiembre, está reforzando el ecosistema de movilidad, que impulsa el uso del transporte público y garantiza la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la provincia.

Renovación de convenios

Desde la institución provincial, además, se refuerza el compromiso con los municipios del alfoz, a través de los convenios con Villalobón y Grijota, que se han aprobado también esta mañana en la Junta de Gobierno, con 40.000 euros (20.000 para cada uno de los municipios) destinados a apoyar el transporte público local.

Con estos acuerdos se contribuye a aminorar el coste que supone a los ayuntamientos el mantenimiento e incremento de los servicios de las líneas de transporte regular de viajeros que los conectan con la capital palentina y así facilitar los desplazamientos e incentivar el transporte público frente al del vehículo privado, para los vecinos de la localidad.