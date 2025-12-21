La Diputación de Palencia adelanta 12 convocatorias de ayudas para 2026 por casi 3,5 millones de euros

La Diputación de Palencia ha activado de forma anticipada 12 convocatorias de ayudas para 2026 que movilizarán cerca de 3,5 millones de euros, con el objetivo de "garantizar la continuidad de la actividad y servicios en los pueblos de la provincia".

La tramitación anticipada refleja "una forma de gobernar basada en la previsión y la eficacia", según la institución. Esta medida evita que el cambio de ejercicio frene proyectos municipales y permite que ayuntamientos, empresas y colectivos trabajen desde el primer día del nuevo año.

Las ayudas, gestionadas desde el Área de Servicios Técnicos, abarcan actuaciones de emergencia en el ciclo hidráulico; suministro de agua en situaciones de desabastecimiento; limpieza de fosas sépticas o promoción del voluntariado ambiental.

También se incluyen programas de compostaje comunitario y gestión de residuos de poda; renovación y reparación de redes internas de agua; adquisición, mantenimiento y reparación de cuñas quitanieves y maquinaria de vialidad invernal.

Además de infraestructuras rurales de uso agroganadero; ayudas a Juntas Agropecuarias Locales; rehabilitación y equipamiento de viviendas municipales para alquiler; y planes provinciales de mejora de edificios e instalaciones de servicio público.

Con estas convocatorias, la Diputación orienta recursos a servicios básicos, infraestructuras, vivienda y desarrollo rural, consolidando "una política útil que mejora la calidad de vida, refuerza los servicios públicos y contribuye de forma efectiva a fijar y atraer población y actividad en el territorio".

Además, se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes de uno a dos meses en las convocatorias con periodo cerrado, facilitando a los ayuntamientos "una mayor capacidad de planificación y preparación de proyectos". Se mantienen otras líneas con plazo abierto durante todo el año, como las destinadas a limpieza de fosas sépticas o suministro de agua, adaptadas a las necesidades de los municipios.

Entre las ayudas destacan: subvenciones para suministro de agua en situaciones de desabastecimiento (60.000 euros); actuaciones de emergencia en el ciclo hidráulico (350.000 euros); limpieza de fosas sépticas (149.000 euros); promoción del voluntariado ambiental 'Palencia a Hueba 2026' (210.000 euros); infraestructuras rurales agroganaderas (75.000 euros); ordenación de recursos agropecuarios (90.000 euros); creación y mejora de áreas de juegos infantiles y ejercicio físico (600.000 euros); rehabilitación y mejora de edificios e instalaciones de servicio público (1.300.000 euros); adquisición y mantenimiento de maquinaria de vialidad invernal (50.000 euros); y distintas líneas de apoyo a la vivienda rural dentro del programa 'HabitaLO Rural', con un total de 605.000 euros entre rehabilitación, alquiler y compra de solares.

La Diputación subraya que esta planificación anticipada refuerza "la agilidad administrativa, la previsión presupuestaria y el apoyo directo a los municipios", garantizando que las inversiones y actuaciones puedan comenzar desde los primeros meses de 2026 y contribuyan al mantenimiento de servicios, la mejora de infraestructuras y la fijación de población en la provincia.

Las bases completas de cada convocatoria, así como los requisitos y plazos de presentación, están disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de la Diputación de Palencia.