La Diputación de Palencia reparte 100.000 euros entre 171 estudiantes del medio rural para transporte y residencia

Un total de 171 jóvenes del medio rural de la provincia de Palencia se benefician de las ayudas al transporte y residencia de jóvenes estudiantes del año 2025 y que reparte de 100.000 euros, con el objetivo de aminorar el coste que les supone a las familias que viven en el medio rural la educación de sus hijos.

Con estas subvenciones se intenta impulsar el campus universitario de Palencia, así como ayudar a aquellos jóvenes que apuestan por nuestra provincia y capital para continuar sus estudios, beneficiando exclusivamente a aquellos que cursen estudios en centros de la provincia de Palencia.

Las ayudas se reparten en modalidades. En primer lugar, ayudas para transporte o residencia por importe total de 62.500 euros: para estudios universitarios. Los importes oscilan, para transporte entre los 400 y los 800 euros, en función de los kilómetros y para residencia, no superarán los 1.200 euros

Y en segundo lugar, la ayuda para transporte por importe total de 37.500 euros: para estudios oficiales de Bachillerato o ciclos formativos de Formación Profesional de grado básico, medio o superior, Idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia o estudios de Música en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia.

Las ayudas, en función de los kilómetros oscilarán entre los 400 y los 800 euros, en función de los kilómetros y para residencia, no superarán los 1.200 euros en el caso de Bachillerato y formación profesional y entre los 200 y los 400 euros, para los estudiantes de la EOI y el Conservatorio de Música.

El pasado año resultaron beneficiarios de estas ayudas 185 estudiantes, que cumplían con los requisitos de las bases y se recibieron un total de 238 solicitudes.

Esta convocatoria se engloba dentro de las medidas puestas en marcha por la Institución provincial para apoyar a los jóvenes en su formación, así como para fomentar que puedan llevar a cabo su proyecto de vida en el medio rural.

Estas ayudas van dirigidas a jóvenes estudiantes que acrediten estar matriculado en alguna de los estudios objeto de las ayudas, en el momento de la publicación de la convocatoria, estar empadronados en algún pueblo de la provincia y haber nacido a partir del 1 de enero de 1989, además de otros requisitos

De esta manera, se enmarca dentro de las medidas para la consecución de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de incrementar el número de jóvenes con competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo y emprendimiento.

También se incluye en el Plan estratégico de subvenciones del año 2025 que busca becar a estudiantes para facilitar su formación, favorecer la permanencia y el arraigo de los jóvenes en el medio rural, así como su desarrollo profesional y personal.