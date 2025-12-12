Una tienda online para acertar por Navidad con los mejores productos de Palencia: 814 manjares para elegir y triunfar

La provincia de Palencia atesora una belleza patrimonial y cultural únicos para hacer una visita al lugar, con municipios con encanto y una capital que esconde rincones mágicos. También es destacada su rica y variada oferta gastronómica que merece la pena conocer y disfrutar.

Alimentos de Palencia pasa por ser una marca de calidad que se encarga de ensalzar y promocionar toda esta calidad gastronómica que atesora la provincia palentina. Agrupa sus productos agroalimentarios, entre los que destacan el lechazo de raza churra, los quesos, legumbres y dulces, que garantizan, tanto su origen como su calidad.

La marca Alimentos de Palencia engloba los productos agroalimentarios de la provincia y se divide en las categorías de ‘Banda Azul’ para productos que cumplen unos parámetros de calidad y la ‘Banda Dorada’ para los que destacan por su singularidad.

Además, la citada marca cuenta con un ‘Club de Calidad’ para la promoción de las materias primas y transformadas en el territorio. Este club cuenta con un total de 175 empresas de las cuales 118 son productores, 41 restaurantes y 16 son comercios minoristas de alimentación.

Hablando de las bandas y, según los datos aportados por Alimentos de Palencia a EL ESPAÑOL de Castilla y León, del total de 814 productos, 551 cuentan con la Banda Azul y 263 con la banda dorada.

En abril de 2011 se puso en marcha la tienda online de Alimentos de Palencia. La intención pasa por impulsar ese ‘Club de Calidad’ facilitando su conocimiento y favoreciendo las ventas.

Dada la proximidad de la Navidad, esta tienda online es una opción perfecta para adquirir diferentes productos que sirven de regalos para confeccionar cestas navideñas, también para las empresas o para regalar a familiares y amigos en estas fechas tan señaladas.

La tienda online de Alimentos de Palencia es una gran opción para que todas las casas de los diversos puntos de la geografía española cuenten en sus mesas, en estos días marcados en el calendario con una mesa de calidad marcada por los mejores ingredientes de la marca palentina.

El Club de Calidad

El ‘Club de Calidad’ de Alimentos de Palencia, busca, lo primero de todo, potenciar la marca para que se convierta, aún más, en un referente de calidad y excelencia valorado por los compradores.

También persigue potenciar el conocimiento y la comercialización de los productos agroalimentarios y establecimientos de hostelería y comercio que están dentro de esta agrupación y avanzar en la incorporación de nuevos productos y establecimientos de la marca.

Desde la Diputación de Palencia, y dentro de su marca Alimentos de Palencia, también persiguen formar a los empresarios del Club de Calidad con el fin de obtener una mayor eficiencia en la gestión de su empresa.

Y, por último, entre todos esos propósitos de este club de calidad, colaborar con las iniciativas de entidades públicas en el desarrollo de los productos agroalimentarios de la provincia de Palencia es otro de los propósitos.

La tienda online de Alimentos de Palencia

Con más de 14 años de vida, la tienda online de Alimentos de Palencia es una pieza clave en la difusión y el impulso de este club de calidad. Un territorio virtual en el que encontrar diversos productos para deleitarnos.

En ella se pueden comprar, entre otros productos, dulces, embutidos, legumbres, quesos, miel, patés, vinos, orujos, cervezas, agua, conservas, repostería, vegetales, lechazo o setas, todo ello de las empresas que están dentro de este club de calidad.

Actualmente venden en esa tienda online: Bodega Carreprado, Aquadomus, Amo Conservas, Cascajares, Casa Tubero, Cervezas Yesta, Del Bosque de Micopal, Destilería Esteban Araujo, Embutidos de Lidia Caminero, El Monjío o Entresetas.

También lo hacen Exlual, GEO Lechazo Asado Premium, Hermanos Caballero Rojo, Legumbres la Vieja Olma, Miel El Camino, Miegl Gran Dujo, Miel Oenanthe, Morcillas de Fuente Andrino, Morcillas de Villada, Mordillas del Valle de Santullán, Legumbres Pueblo Luis, Pagos de Negredo, Panadería Berruguete o Pastas y Hojaldres Uko.

Culminan la espectacular oferta que podemos encontrarnos en la tienda online: Quesos Artesanales La Antigua, Quesos Lagunilla y La Olmeda, Quesos Puebla Luis, Quesos Villa de la Nava, Saborea, Selectos de Castillay Señorío de Valdesneros.

La mejor opción para las compras navideñas

“La industria transformadora alimentaria, base de los Alimentos de Palencia, que presentamos reunidos en la web, es el resumen de un ingente patrimonio agronómico, gastronómico y cultural”, aseguran desde Alimentos de Palencia hablando de esta tienda online.

Un comercio electrónico que “contribuye de manera decisiva al desarrollo del mundo rural” a través de “la creación de fuentes de riqueza” que “a su vez mantienen la actividad agroganadera y la auténtica identificación de la provincia”, señalan.

La tienda online, a la que se puede acceder en el siguiente enlace: https://www.alimentosdepalencia.com/tienda es una gran opción para comprar un buen regalo en estas fechas navideñas.

El mejor recurso para disfrutar, también en estos días tan especiales, de la calidad y del sabor de los mejores productos de Palencia.