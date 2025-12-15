El Grinch ‘roba’ la Navidad en Palencia: aventura teatralizada por el Canal de Castilla para toda la familia

Los días festivos de Navidad se convierten en la oportunidad perfecta para descubrir cosas nuevas. En este caso, Palencia se presenta como un destino turístico de nivel gracias a una programación navideña pensada para todos los públicos, que combina patrimonio, cultura y naturaleza.

La Diputación de Palencia, a través de su marca ‘Palencia, Turismo con Pé’, ha diseñado una propuesta festiva completa y diversa con el objetivo de enriquecer la experiencia tanto de las familias palentinas como de los visitantes.

La programación se articula en torno a dos grandes ejes: la reanudación de las visitas guiadas gratuitas a los espacios más emblemáticos del Palacio de la Diputación Provincial y la experiencia teatralizada La Aventura del Grinch en el Canal de Castilla.

Con esta doble oferta, la provincia se consolida como un destino navideño con encanto, fusionando experiencias inmersivas, aventura y entretenimiento con la difusión de su valioso patrimonio histórico, cultural y natural.

Bajo el lema ‘Palencia, Turismo con Pé’, la institución provincial invita a vivir unas fiestas diferentes, en las que naturaleza, historia y diversión se dan la mano.

Del 21 de diciembre al 4 de enero, se desarrollarán dos tipos de actividades: los viajes teatralizados en las embarcaciones del Canal de Castilla, protagonizados por el popular personaje del Grinch, y el regreso de las visitas guiadas gratuitas a los espacios más representativos del Palacio de la Diputación.

La aventura del Grinch en el Canal de Castilla

La programación navideña arranca con una propuesta singular y novedosa en el Canal de Castilla: la travesía teatralizada “La Aventura del Grinch”.

El icónico personaje ha elegido las orillas de esta histórica vía de navegación para llevar a cabo el robo de la simbólica “Luz de la Navidad”, ocultándola a lo largo del canal.

Para recuperarla, el público participa en un recorrido lúdico y didáctico que, además de seguir el rastro de la travesura del Grinch, permite conocer la fascinante historia de esta obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII.

Las embarcaciones del Canal se transforman así en el escenario perfecto para una búsqueda llena de emoción, aprendizaje y diversión.

Las fechas y horarios de esta actividad son los siguientes:

Barco Marqués de la Ensenada (Herrera de Pisuerga): 21 y 28 de diciembre, a las 12:30 horas. Reserva previa imprescindible en el teléfono 664 20 14 15. Barco Juan de Homar (Frómista): 27 de diciembre y 4 de enero, a las 12:30 horas. Reserva previa imprescindible en el teléfono 673 36 84 86.