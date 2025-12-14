El pueblo de Palencia que estrena rocódromo que permitirá a los jóvenes entrenar durante los meses de invierno

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada del vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, del diputado de zona, Eduardo Tejido, y del alcalde de Astudillo, Luis Santos, ha visitado este fin de semana el nuevo rocódromo de la localidad, ubicado en el pabellón deportivo.

La instalación, que ha entrado en funcionamiento con una jornada de iniciación, ha sido financiada a través de la línea de subvenciones deportivas de la Diputación, con una ayuda de 14.840 euros.

Este nuevo equipamiento permitirá a los jóvenes deportistas entrenar durante los meses de invierno y complementar la práctica de la escalada al aire libre, fomentando así la actividad física y el deporte en el medio rural.

Durante la visita, Ángeles Armisén destacó la apuesta decidida de la Diputación por el deporte como herramienta de cohesión y desarrollo en los municipios de la provincia.

En este sentido, recordó que en 2025 la Institución ha destinado 800.000 euros —el doble que el año anterior gracias al Plan +10— para apoyar a 51 ayuntamientos en la mejora y modernización de instalaciones deportivas municipales.

Con iniciativas como esta, la Diputación de Palencia continúa impulsando la práctica deportiva y el aprovechamiento de infraestructuras locales, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos y a la dinamización de la vida social y saludable de los pueblos de la provincia.