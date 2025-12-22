Detenido un joven tras sufrir un accidente con el camión que acababa de robar en Fuentes de Valdepero

Agentes de la Guardia Civil de Palencia detuvieron a un joven de 30 años y nacionalidad francesa tras sufrir un accidente con el camión que acababa de robar en Fuentes de Valdepero (Palencia). El joven fue detenido como presunto autor de los delitos de hurto de uso de vehículo y daños.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del domingo 21 de diciembre, alrededor de las 15.45 horas, cuando el individuo accedió a una finca ubicada en Fuentes de Valdepero y se apropió de un camión que se encontraba estacionado en el lugar. Durante la maniobra, causó daños en el vallado perimetral de la propiedad. Los propietarios, que se hallaban en las inmediaciones, alertaron de inmediato a la Guardia Civil.

Tan solo cinco kilómetros más tarde, a la altura de Monzón de Campos, el detenido sufrió un accidente de tráfico al salirse de la vía y volcar el camión. Tras el siniestro, abandonó el vehículo y continuó la huida a pie.

Gracias al rápido dispositivo desplegado por la Guardia Civil para localizar el camión sustraído, una de las patrullas encontró el vehículo accidentado. A escasos metros, los agentes observaron a un peatón que se alejaba del lugar y presentaba signos evidentes de haber sufrido un accidente.

Tras identificarlo y confirmar que se trataba de la misma persona que había accedido a la finca, procedieron a su detención por los delitos de hurto de uso de vehículo y daños.