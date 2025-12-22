Rescatado en Crémenes un joven cazador herido tras precipitarse después de subir al monte a buscar a un perro

Efectivos del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil rescataron sobre las 1:20 horas de este domingo a un cazador de 20 años de edad, que, mientras llevaba a cabo una actividad cinegética, subió al monte a buscar a un perro que estaba extraviado, cuando se precipitó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Una vez que se tuvo conocimiento de este incidente a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, los rescatadores de la Guardia Civil se trasladaron al lugar, donde localizaron al herido en una zona de difícil acceso ubicado en el término municipal de Crémenes.

Tras estabilizarle, limpiarle las heridas y colocarle un collarín, el joven fue porteado en camilla hasta la localidad de Ciguera, acompañado de varios compañeros de cacería del accidentado, donde fue traspasado a la ambulancia y evacuado al Complejo Asistencial Universitario de León.