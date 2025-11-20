La Diputación de Palencia apoya la infancia en el Día Mundial del Niño con nuevas ayudas a la natalidad

La Diputación de Palencia, con motivo del Día Mundial del Niño que se celebra en la jornada de este jueves, ha querido poner de manifiesto su apoyo a la natalidad en el medio rural con el fin de favorecer el incremento poblacional de la provincia y ayudar a las familias en el momento del nacimiento de sus hijos.

La resolución de la convocatoria parcial, publicada en el BOP del pasado 14 de noviembre, para el pago único con objeto del fomento de la natalidad en municipios de la provincia, reparte 36.068,75 euros entre 69 familias del medio rural. A esta resolución hay que sumar la primera que, concedida en abril, favoreció a 70 familias con un importe total de 38.000 euros y la segunda, que llegó a 50 familias con 24.000 euros, la tercera que llegó a 71 familias con 37.750 euros. En total a fecha de hoy la institución provincial ha concedido un total de 260 ayudas por importe de 135.819 euros.

Con esta línea de ayudas, que tiene una dotación presupuestaria total de 160.000 euros, la Diputación quiere poner de manifiesto su apoyo a la infancia y a las familias que deciden tener hijos en el medio rural y se resuelve en convocatorias parciales, y queda pendiente de una aprobación final, con las ayudas pendientes presentadas en los ayuntamientos y que lleguen a la Diputación en las próximas fechas.

En 2024, fueron un total de 225 progenitores, adoptantes o familias del medio rural los beneficiarios que recibieron 160.000 euros, la cuantía total de la dotación presupuestaria de la convocatoria, lo que supone un incremento hasta el momento en 35 ayudas a mayores.

Estas ayudas ponen de manifiesto la apuesta de la Institución por la natalidad en nuestros pueblos. En los últimos 10 años, esta línea ha registrado un incremento en su partida de un 357 por ciento.

Los beneficiarios de las ayudas son los progenitores o adoptantes de niños, nacidos o adoptados, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

Excepcionalmente se admiten solicitudes por nacimiento o adopción de hijos en el periodo comprendido en la convocatoria anterior (01/10/2023-30/09/2024) en el supuesto de que la resolución o notificación por la que se les concede la ayuda de natalidad de su Ayuntamiento fuera posterior al 1 de noviembre de 2024 y no les hubiera sido concedida ayuda económica de la Diputación de Palencia en la convocatoria de 2024. Las cuantías aprobadas oscilan entre los 900 euros y los 50 euros, dependiendo de las aportaciones que realiza cada ayuntamiento.

La cuantía que corresponda conceder a esta Diputación se incrementará en un 25 por ciento más, cuando se trate del segundo hijo, o un 50 por ciento más cuando se trate del tercer hijo o sucesivos. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se realizará de forma directa a todos aquellos solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en las bases y solo con la presentación de la solicitud y la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos recogidos en ellas, se reconocerá el derecho a la ayuda económica.