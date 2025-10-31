La delicadeza sonora del hydraulis envuelve la Villa Romana La Olmeda con un nuevo ciclo de demostraciones

La delicadeza sonora del hydraulis, el primer instrumento de viento teclado de la historia, envolverá la Villa Romana La Olmeda con un ciclo de demostraciones de los alumnos de la Escuela Provincial de Órgano de Palencia que amenizarán algunas de las visitas al yacimiento.

La Diputación de Palencia ha programado un total de 16 pases, iniciados el pasado 25 de octubre con el primero de ellos, para dar a conocer y poder disfrutar del sonido y funcionamiento de este particular instrumento.

Es una réplica de los órganos romanos de la época del imperio, con el que la institución provincial pretende poner sonido a los tiempos que refleja la villa. Será un elemento más para complementar la visita al yacimiento.

Las demostraciones tendrán lugar hasta el 22 de mayo de 2026 y, salvo en Navidad y Semana Santa, se sucederán en diferentes días.

Están programados para los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2025, el 7, 14 y 21 de febrero, el 7, 14 y 21 de marzo, el 11 y 18 de abril y el 8, 15 y 22 de mayo de 2026.

Las audiciones son gratuitas con la entrada al yacimiento, pero desde la Diputación de Palencia resaltan que no se trata de un concierto, sino de demostraciones que llevan a cabo los alumnos de la Escuela Provincial de Órgano de Palencia, en distintos intervalos de tiempo entre las 11:30 y las 13:30 horas.

Los interesados que vayan a escuchar el hydraulis podrán permanecer en el yacimiento para disfrutar de su sonido el tiempo que quieran, aunque sonará más bajo y respetuoso cuando la visita guiada esté cerca del instrumento, dando prioridad a las explicaciones de su funcionamiento, hasta que el grupo avance.

Para obtener más información sobre los horarios de las visitas guiadas se puede llamar al teléfono 979 119 997 o el 670 450 143.

En cualquier caso, cabe resaltar que la Diputación de Palencia se reserva el derecho a modificar, cambiar o anular la programación por causas ajenas a su voluntad que se necesiten realizar.