Un congreso internacional del paisaje del vino para debatir sobre los retos de futuro en el Cerrato palentino

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada de la diputada de Cultura, Carolina Valbuena y la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, presentan un congreso internacional sobre el paisaje del vino

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto con la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, han sido las encargadas de presentar el I Congreso Internacional 'Paisaje, cultura y vino: el paisaje del vino en el Cerrato palentino. Oportunidades de desarrollo y retos de futuro'.

Una presentación en la que también ha estado el presidente de la Fundación Santa María la Real, Ignacio Fernández Sobrino. Una iniciativa para impulsar la transformación de esta comarca.

El congreso está enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU y cuenta con un amplio programa de dos jornadas, repletas de actividades.

Se van a desarrollar los días 26 y 27 de noviembre en el Centro Cultural Polivalente de Baltanás. La sesión del miércoles, 26 de noviembre, contará con la participación de Andrea L'Erario, técnico del Rural Landscape Working Group Icomos e investigador asociado de la Politécnica de Milán.

Durante su intervención, se encargará de hablar de los paisajes rurales y del papel que desempeñan en su conservación y mantenimiento de las comunidades, centrándose en los retos y oportunidades para las culturas del vino.

Ander de la Fuente, de la Cátedra Unesco Paisajes Culturales y Patrimonio, de la Universidad del País Vasco, profundizará en los paisajes culturales rurales vinculados al vino y su protección internacional.

Abordará casos concretos como el de Concordia en Argentina y el Salto en Uruguay. Eugenio Baraja, de la Universidad de Valladolid, disertará sobre el sector vitivinícola en el marco de los sistemas agroalimentarios de Castilla y León.

Mario Crecente, coordinador de la candidatura Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial, presentará a los asistentes este territorio vitivinícola gallego y, finalmente, Gumersindo Bueno, de la Fundación Santa María la Real, planteará un diagnóstico de retos para la protección del Cerrato Palentino como Paisaje Cultural del Vino.

Por otra parte, el jueves, 27 de noviembre, los asistentes podrán asistir a otras intervenciones. Abrirá el turno de ponencias Luis Vicente Elías con una charla sobre patrimonio vitivinícola y su papel en el desarrollo territorial.

David Sanz Arauz, de la Universidad Politécnica de Madrid, centrará su ponencia en el Patrimonio Cultural inmaterial del Barrio de Bodegas de Baltanás y, finalmente, un representante de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León hablará sobre la declaración del Cerrato como Paisaje Cultural del Vino.

Mesas redondas

Cada una de las sesiones va a contar con una mesa redonda. El primer día será sobre la Historia del Vino en el Cerrato: Tradición y Evolución.

Contará con la participación de Raúl Escudero, gerente de la Denominación de Origen (DO) Cigales; Amada Salas, gerente de la bodega Remigio Salas; Miguel Portillo, gerente de ADRI Cerrato Palentino; Rubén Montero, de la bodega Valdesneros de Torquemada y el periodista y profesor, Fernando Pastor, quien actuará como moderador.

En cuanto al segundo día, la mesa girará sobre el enoturismo como motor de desarrollo sostenible en el Cerrato y estará integrada por Ramiro García, presidente de la DO Arlanza; Aitziber Bengoa, gerente de la ruta del vino de Cigales; Rosa Melchor, presidenta de Acevin y Jaime Primo de bodegas Pagos de Negredo de Torquemada.

Catas y visita

Durante el congreso los participantes podrán asistir a cócteles y catas de Alimentos de Palencia. Además, el miércoles por la tarde, habrá una visita guiada a los barrios de bodegas tradicionales de Baltanás.

El jueves, podrán escuchar tres microexposiciones o ponencias breves sobre las figuras de protección del paisaje vitivinícola, tanto nacionales como internacionales.

Intervendrán Roberto Iturriaga, director general de Patrimonio Cultural de La Rioja; M. Helena Azevedo, del CCDR Norte de Portugal, quien hablará del Alto Douro Vinhateiro, y Elena Vázquez, jefa de Área de Patrimonios, de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, quien reflexionará en torno a la protección internacional del paisaje cultural.