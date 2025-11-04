Palencia viaja a la antigua Roma con una de ‘Calamares a la romana’ con el comunicador Emilio del Río

El comunicador y locutor radiofónico Emilio del Río será el encargado de ofrecer la recreación histórica “Calamares a la romana. Somos romanos, aunque no nos demos cuenta”, Cedida

La Diputación de Palencia continúa apostando por la divulgación del patrimonio histórico a través del programa Cvltvro, que en esta ocasión llega a la capital para seguir profundizando en el conocimiento del yacimiento de La Olmeda y del legado que dejaron los romanos en tierras palentinas.

Una temática que despierta gran interés entre el público y que viene cosechando una notable participación en cada una de las actividades organizadas.

Dentro de la programación cultural de noviembre, los amantes de la historia tienen una cita este sábado 8 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Salón de Actos del Centro Cultural Provincial (Plaza de los Juzgados).

El comunicador y locutor radiofónico Emilio del Río será el encargado de ofrecer la recreación histórica “Calamares a la romana. Somos romanos, aunque no nos demos cuenta”, una amena propuesta en la que abordará múltiples aspectos de la vida cotidiana en la antigua Roma.

A través de su estilo cercano y divulgativo, Del Río invitará a reflexionar sobre cuestiones como: ¿Vivían los romanos en pisos? ¿Cómo era la vida en una gran ciudad como Roma? ¿Comemos lo mismo que ellos? ¿Celebramos las mismas fiestas? ¿Qué hemos heredado realmente de su cultura?

El encuentro también pondrá el foco en elementos esenciales de la herencia romana que perduran en nuestra sociedad actual, como la lengua, el derecho, la red vial, los sistemas de conducción de agua o el urbanismo.

Asimismo, el ponente repasará las costumbres que seguimos compartiendo con ellos, desde la alimentación, el ocio y el deporte hasta la educación, la moda o los rituales festivos.

La entrada es gratuita, aunque el acceso se realizará mediante invitación hasta completar aforo (máximo dos por persona). Las invitaciones pueden recogerse en el Centro Cultural Provincial los días 4, 5 y 6 de noviembre, en horario de 11:00 a 14:00 horas.

Una oportunidad única para viajar al pasado de forma divertida y descubrir cuánto de romanos seguimos teniendo hoy.