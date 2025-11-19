Aguilar: el corazón románico de la Montaña Palentina conquista al viajero

Al norte de Palencia, Aguilar de Campoo se alza como uno de los destinos más completos y sorprendentes del interior peninsular.

Combina arte medieval y deportes de aventura, todo ello envuelto en una gastronomía que recupera tradiciones centenarias y en un calendario cultural que convierte las calles en escenarios vivos.

Patrimonio e historia

Aguilar alberga la mayor concentración de iglesias románicas de toda Europa. El Monasterio de Santa María la Real constituye la joya indiscutible del patrimonio aguilarense.

Portada de la Colegiata de San Miguel, Bien de Interés Cultural.

La Colegiata de San Miguel es otro testimonio de la riqueza artística. La iglesia de Santa Cecilia o la iglesia de San Andrés completan los ejemplos.

El entramado urbano medieval está dominado por los restos de su castillo. Las murallas pueden admirarse en varios tramos. Pero del casco antiguo lo que destaca son sus más de cien escudos y blasones repartidos entre casas solariegas y palacios.

Colegiata de San Miguel, ubicada en la Plaza de España.

Turismo de naturaleza y aire libre

Aguilar cuenta con el embalse más grande de los cinco del norte palentino. Ofrece una playa artificialmente acondicionada y en el entorno está la ermita de la Virgen de Llano, que combina espiritualidad y naturaleza.

Las Tuerces es un espacio protegido de más de 50 hectáreas tras 80 millones de años de evolución geológica.

La zona también cuenta con lugares para practicar escalada deportiva y Boulder. El Valle de Recuevas o el Valle de Gama cuenta con cerca de un centenar de itinerarios de todas las dificultades para escalada.

Ocho sendas y paseos señalizados descubren los paisajes más emblemáticos de la zona y la Ruta de los Pantanos ofrece un itinerario que recorre de este a oeste la Montaña Palentina.

Turismo cultural

El Encuentro Internacional de Artes de Calle (ARCA) o el Festival Internacional de Cortometrajes (FICA) son dos de las citas ineludibles en el panorama cultural en los meses de agosto y diciembre, respectivamente.

El Mercado Medieval conmemora la llegada en 1517 de Carlos V y da a conocer oficios y costumbres de otra época con artesanos, productos originales, cómicos, saltimbanquis y músicos.

Las fiestas patronales de San Juan y San Pedro, entre el 23 al 29 de junio, son la cita festiva más importante del año, al igual que el Carnaval de La Galleta.

Casa de los Zorrilla.

Turismo deportivo

El embalse es el escenario perfecto para los deportes náuticos sin motor. La reciente instalación de un pantalán flotante invita a la práctica del remo, la vela, el windsurf y el kayak.

La red de carriles bici y los senderos de montaña que rodean Aguilar la convierten en destino para el ciclismo de montaña. En los cañones del Ebro se pueden hacer descensos en aguas bravas. Y varias empresas ofrecen rutas a caballo.

Gastronomía

La gastronomía es un reflejo de su ubicación geográfica, en la transición entre la montaña y la meseta, con influencias cántabras y castellanas que se funden en platos de contundencia y sabor.

La carne de ternera de la Montaña Palentina, los lechazos asados, la matanza, la olla ferroviaria, la leche frita, las pastas y los hojaldres artesanos componen el menú gastronómico. Pero si hay algo que caracteriza a la villa es la galleta, cuya industria es una seña de identidad de la villa.

Aguilar ha puesto en valor sus activos históricos, naturales y culturales sin renunciar a su identidad. Bienvenidos a la capital del románico palentino, bienvenidos a Aguilar de Campoo.