La Junta explica que financia el 62% de las nuevas 50 viviendas para jóvenes en Palencia

La Junta de Castilla y León ha puesto de relieve que financia con fondos propios el 62 % de la inversión total —6,7 millones de euros— destinada a la nueva promoción de 50 viviendas colaborativas para alquiler joven que se construye en Palencia. El 38 % restante procede de financiación europea.

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recorrieron las obras para comprobar su avance y revisar los hitos del proyecto que ejecuta SOMACYL en la calle Hijas de la Caridad. La actuación, señaló la Junta, pretende reforzar la oferta de vivienda asequible para jóvenes y convertirse en un modelo pionero de convivencia y eficiencia energética en la Comunidad.

Un edificio diseñado para la vida colaborativa

El inmueble se organiza en sótano, planta baja y cuatro alturas. El sótano alberga 50 plazas de aparcamiento y dependencias técnicas. En la planta baja se ubican seis viviendas y dos salas coworking de 230 metros cuadrados, además de un vestíbulo cubierto concebido como espacio de encuentro y mejora del comportamiento energético del edificio.

En las plantas superiores se distribuyen once viviendas por nivel, todas de 60 metros cuadrados útiles, con salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza.

Eficiencia energética y construcción industrializada

Las viviendas se desarrollan bajo los estándares del sello Tuya Vivienda y cuentan con calificación energética A. El proyecto está conectado a la Red de Calor de Palencia y emplea soluciones industrializadas y paneles prefabricados para reducir plazos y aumentar la calidad constructiva.

Inserta en el plan autonómico de vivienda pública

La Junta enmarca esta promoción dentro de su programa autonómico de vivienda pública, que suma más de 3.000 viviendas en desarrollo en Castilla y León. El objetivo —insisten desde la Consejería— es ampliar la oferta de alquiler asequible y adaptarse a las necesidades actuales de la población joven, combinando innovación social, sostenibilidad y recursos comunitarios.