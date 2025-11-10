Ultimátum de Palencia a Adif para paralizar las obras y anular el proyecto de pantallas: “Hay un historial de irregularidades”

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal de Urbanismo, Agenda Urbana, Medio Ambiente, Obras y Movilidad, Álvaro Bilbao, han anunciado la presentación de un requerimiento administrativo dirigido a Adif para solicitar la nulidad del proyecto de construcción de pantallas acústicas junto a las vías del tren y el cese inmediato de cualquier actuación material relacionada con su ejecución.

El documento al que ha tenido acceso este medio, registrado el pasado 5 de noviembre, se mantuvo en reserva hasta hoy lunes para no interferir en la manifestación convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia el pasado jueves, según explicó el equipo de Gobierno.

El concejal Álvaro Bilbao ha detallado que el requerimiento se apoya en cuatro fundamentos jurídicos principales. En primer lugar, ha asegurado que el proyecto de Adif “incumple los estudios informativos previos, ya que las pantallas resultan incompatibles con el soterramiento del ferrocarril previsto por el Ministerio y la propia Adif”.

En segundo término, Bilbao ha denunciado un defecto formal en la tramitación, ya que el Ayuntamiento “nunca recibió el proyecto constructivo completo en las solicitudes de informe preceptivo de marzo de 2022 y febrero de 2023”, lo que impide considerar el silencio administrativo como positivo.

El tercer argumento hace referencia a la Ley Autonómica de Prevención Ambiental, que “obliga a una tramitación ambiental simplificada para obras de cerramiento como estas, trámite que Adif omitió”, ha explicado el concejal en declaraciones a Ical.

Finalmente, el cuarto punto se refiere a la ubicación de algunas pantallas en zona inundable, próxima al arroyo Villalobón, sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero ni evaluación del riesgo de inundación.

Un mes para responder

Adif dispone ahora de un mes, hasta el 6 de diciembre, para responder al requerimiento. Según Bilbao, existen tres escenarios posibles: que Adif acepte las pretensiones y anule el proyecto; que las rechace; o que guarde silencio.

En los dos últimos casos, el Ayuntamiento acudirá a la vía contencioso-administrativa, similar a la ya planteada por la plataforma Integración Palencia Norte, y no descarta solicitar medidas cautelares para paralizar las obras.

El concejal también repasó lo que calificó como un “historial de irregularidades”. En marzo de 2022, Adif pidió al Consistorio un informe preceptivo sobre el proyecto, sin respuesta.

En febrero de 2023 repitió el trámite, “pero sin adjuntar la documentación completa”, lo que impidió un análisis técnico. Ya el 8 de septiembre, tras conocerse la adjudicación de las obras, el Ayuntamiento solicitó acceso íntegro al expediente, una petición que sigue sin respuesta.

La alcaldesa Miriam Andrés ha felicitado a los servicios de Urbanismo por el trabajo técnico realizado y criticó “la pasividad del anterior equipo de Gobierno ante las comunicaciones de Adif desde 2022”. La regidora subrayó además que la iniciativa cuenta con el respaldo unánime de los 25 concejales de la corporación municipal.

El Consistorio plantea como prioridad la anulación total del proyecto actual y la búsqueda de soluciones acústicas alternativas y menos invasivas visualmente, como muretes de poco más de un metro junto a la vía.

“Sabemos que en Badalona se presentó un proyecto con la universidad de otro tipo de aislamiento acústico, de menos de metro y medio, más cercano a la rodadura, y también se lo hemos planteado a Adif”, indicó la alcaldesa.

Según Andrés, el gestor ferroviario respondió que solo contemplaba pantallas de metacrilato transparentes de al menos tres metros, opción que el Ayuntamiento rechaza por su impacto visual.