Desalojan el cuartel de la Guardia Civil de Guardo: "Estamos atentos a la evolución del problema"

El cuartel de la Guardia Civil de Guardo ha sido desalojado por la aparición de unas grietas. Fue el 5 de noviembre cuando se detectaron y, tras ser revisadas por un arquitecto colegiado, ante el peligro que pudiera representar para los moradores del acuartelamiento, ordenaron el desalojo provisional de los residentes.

Al día siguiente, la edificación fue revisada por los servicios técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil y se concluyó la necesidad de acometer "estudios más detallados", manteniéndose el desalojo por ser la zona de viviendas la más afectada.

Si bien, los análisis determinaron que el área de atención al ciudadano era segura, por lo que se siguen prestando los servicios de la Guardia Civil en las instalaciones del propio acuartelamiento.

"Se está muy atento a la evolución de la problemática y a los informes que se reciban", afirman desde la Dirección General de la Guardia Civil.

Los habitantes del cuartel que lo han necesitado, han sido alojados en establecimientos hoteleros cercanos de modo provisional.