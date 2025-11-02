La Guardia Civil socorre a un anciano en silla de ruedas que entró por error en la autovía en Palencia: "Sois ángeles"

La Guardia Civil socorre a un anciano en silla de ruedas que entró por error en la autovía en Palencia

Agentes de la Guardia Civil de Palencia socorrían hace unos días a un anciano, en silla de ruedas, que había accedido por error a la autovía A-610 en Palencia.

El hombre estaba desorientado, tras haber salido a dar un paseo desde la residencia donde vive. Según el relato de la Guardia Civil en redes sociales, el anciano "acabó en la autovía sin ser consciente".

En el vídeo publicado por el Instituto Armado, se ve cómo los agentes charlan amablemente con el hombre, hasta la llegada de los responsables de la residencia en cuestión. Fue gracias a su rápida intervención, que el varón de avanzada edad "no sufrió ningún accidente".

Un gesto que ha sido muy aplaudido por centenares de usuarios en redes sociales, que se han deshecho en halagos con los agentes de la Guardia Civil. "Sois unos ángeles vestidos de verde", escribía una usuaria; mientras que otros valoran muy positivamente que "existan personas como ustedes, salvando vidas, qué obra tan maravillosa".