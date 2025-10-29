Ocupan una antigua quesería en Palencia para guardar chatarra y cables y la Policía Local les pilla tras un incendio

La Policía Local de Palencia localizó chatarra, enseres personales de los denunciados y cables en la quesería

Dos personas han sido denunciadas por la Policía Local de Palencia después de que descubriesen que estaban utilizando una antigua quesería abandonada para guardar enseres personales, chatarra y cables de cobre de los que se desconoce su origen.

Todo partió a raíz de un aviso por una columna de humo que emanaba de esta antigua quesería en el camino de San Román, acudiendo hasta el lugar la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local.

Allí, fueron testigos de que había varias estancias cubiertas por una densa capa de humo, dando aviso al servicio municipal de bomberos para que actuase. Mientras tanto, los agentes intentaron contactar con el titular del inmueble sin éxito.

La Policía Local localizó enseres personales, chatarra y cables de dudosa procedencia en la quesería abandonada

Poco después, una patrulla localizó en los alrededores a dos personas que estaban completamente cubiertas de hollín, quienes no portaban identificación personal y por ello fueron trasladadas a la comisaría de la Policía Nacional.

Seguidamente, los agentes encontraron en la quesería un abrigo en cuyo interior estaba guardado el DNI de uno de ellos, por lo que esto les situaba en el lugar de los hechos.

Por ello, ambas personas fueron denunciadas por la presunta ocupación de la quesería, dando conocimiento a la Policía Nacional por si pudieran haberse producido presuntos ilícitos penales.

Asimismo, desde la unidad especializada en medio ambiente de la Policía Local se ha elaborado un informe sobre el estado de abandono de la instalación en la que sucedieron los hechos por el peligro que representa.