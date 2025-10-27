Conmoción en el sector del transporte: muere con 41 años 'Coco', camionera palentina con miles de seguidores en redes

El mundo del transporte de mercancías por carretera está roto. La repentina muerte de Oti Cabadas, conocida cariñosamente como ‘Coco’, con tan solo 41 años, ha dejado un profundo vacío en un sector que la consideraba una de sus voces más queridas y representativas.

La Federación de Empresas del Transporte de Mercancías de Castilla y León (FETRACAL) ha confirmado la triste noticia a este medio, que ha conmocionado tanto a compañeros de profesión como a miles de seguidores en redes sociales.

Gallega de nacimiento pero palentina de adopción, Oti llevaba más de quince años al volante de un camión.

Hace años decidió dejar su tierra natal para instalarse en Palencia y comenzar allí su andadura profesional, rompiendo barreras en un mundo históricamente masculino. Su look característico, siempre con el pelo casi al cero, le hizo ganarse un hueco y el respeto.

En más de una ocasión recordaba cómo, al principio, muchas empresas se sorprendían al ver a una mujer pedir trabajo como conductora, e incluso algunas rechazaban la idea de tener mujeres camioneras en plantilla. Pero su carácter, pasión y profesionalidad fueron dejando huella y abriendo camino.

Bajo el nombre de ‘CocoTruckerGirl’, Oti se había convertido en una auténtica referencia en redes sociales, con más de 300.000 seguidores en TikTok e Instagram.

Además, también fue protagonista de muchos reportajes en medios de comunicación, llegando a salir en un especial realizado por Alberto Chicote para saber en qué restaurantes de camioneros se comía mejor.

En sus publicaciones mostraba su día a día en la carretera, reivindicando con naturalidad y orgullo el papel de las mujeres en el transporte. Su energía y su sonrisa eran, para muchos, el mejor reflejo del amor por el oficio.

Dolor en las redes

Las reacciones en Internet no se han hecho esperar. Compañeros y seguidores de toda España han inundado las redes con mensajes de dolor y admiración:

“Dejas un vacío muy grande en un sector de locos, porque hay que estar así para amar tanto este mundo del camión. Buen viaje, amiga, y que sigas protegiéndonos desde ahí arriba. Ráfagas al cielo”.

“Me agradaba tu simpatía, tu naturalidad y tu manera de vivir el transporte. Los viernes eran de morrete rojo, pero este domingo es de alma gris. D.E.P., Oti Cabadas”.

La marca Iveco también se ha querido despedir de ella.

"Desde 2019, tuvimos la suerte de cruzarnos con una mujer que empezó compartiendo su día a día al volante como un hobby… y acabó inspirando a toda una comunidad. Al principio conocimos a Coco, pero para IVECO pronto dejó de ser un nombre en redes para convertirse en Oti: compañera, amiga y parte de nuestra familia en la carretera.

Lo que comenzó como trabajo se transformó en cariño, admiración y muchos kilómetros compartidos. Siempre con dedicación, con pasión… y con esa sonrisa que le caracterizaba. Hoy la familia IVECO te llora, pero esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Porque en cada curva, en cada horizonte, seguirá tu rastro… con ese morrete rojo que dejó huella en todos nosotros".

El sector entero se despide de una mujer que dejará una huella imborrable.