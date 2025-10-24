Feria del Queso y el Vino de Baltanás: récord de participantes y solidaria con la enfermedad de Huntington

Cuenta atrás para una nueva edición de la Feria del Queso y el Vino de Baltanás (Palencia). Este viernes se ha presentado la programación completa de un evento que promociona dos de los productos más significativos de la gastronomía del Cerrato. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre celebrará su edición número catorce.

Este año el certamen se abrirá con una jornada solidaria a beneficio de la asociación Corea de Huntington. Esta enfermedad provoca un deterioro de las células nerviosas con el paso de los años que afecta a la movilidad y las capacidades mentales de los que la sufren. Todo lo recaudado en entradas este primer día será donado a la asociación para ayudar a los pacientes de esta patología catalogada como rara por su baja incidencia en la población.

La jornada se celebrará en el Centro Cultural de la localidad e incluye ponencias y experiencias sobre la importancia del vino como patrimonio cultural y motor de desarrollo rural. El programa se iniciará a las 18.30 horas con la ponencia magistral del director técnico de Bodegas Matarromera, Javier Aladro.

Después se podrá disfrutar de una mesa redonda con experiencias innovadoras en el sector del vino. Intervendrán Juan Carlos Prieto Tovar, de Bodegas Tovar en Trigueros del Valle (Valladolid) y Sara Fernández de The Wine Truck. Un proyecto innovador que llega desde Tarragona. Este primer día de feria terminará con una degustación de vinos de la DO Arlanza y quesos del Cerrato.

El 1 de noviembre la XIV Feria del Queso y el Vino de Baltanás tendrá sus actividades más conocidas y respaldadas cada año por miles de visitantes. Esta edición el certamen reúne a 32 participantes, una cifra mayor a la de citas anteriores. 17 de ellos son queserías. 8 son de Palencia.

Abrirá sus puertas a las 11.30 de la mañana. Durante toda la jornada se podrá conocer los productos de los expositores, participar en talleres infantiles sobre elaboración de queso o espacios para degustar vinos y quesos de la zona. También habrá una visita al barrio de bodegas del municipio. La edición de este 2025 terminará con un reparto de flan de queso.