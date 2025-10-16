Muere Germán García Ferreras, sacerdote y presidente histórico de la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia

Germán García Ferreras, histórico presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia y considerado el sacerdote más longevo de la Diócesis de Palencia, ha fallecido este jueves a los 98 años.

Nacido el 8 de junio de 1927 en Fáfilas (León) y licenciado en Derecho Canónico y Periodismo, García Ferreras celebró el pasado miércoles el 75 aniversario de su ordenación, coincidiendo con la festividad de Santa Teresa de Jesús.

Asumió la presidencia provincial de la Hermandad de Donantes de Sangre en 2002 y la mantuvo durante 14 años, hasta su relevo en 2016 por Alberto de Castro Docio.

Y es que, tal y como recoge la Agencia Ical, durante su mandato, impulsó un aumento significativo en las donaciones de sangre en la provincia.

Si bien, antes de asumir este liderazgo, García Ferreras desempeñó roles como capellán y secretario de la Hermandad, con una dedicación total al apoyo de colectivos vulnerables y al acompañamiento de presos durante permisos penitenciarios, y también formó parte del Patronato del Hospital de San Marcos.

Su carrera pastoral abarcó múltiples destinos en la Diócesis de Palencia, desde vicario sustituto en Alar del Rey hasta arcipreste de la Zona de Campos, pasando por párroco en localidades como Autillo de Campos, Villalobón y Villajimena.

Si bien, fue su labor en la Hermandad la que más impactó entre la sociedad palentina. Por ello, hoy deja un enorme vacío, además de un valioso legado, en el ámbito sanitario y social de la provincia.

La misa funeral se celebrará mañana, viernes 17 de octubre, a las 12.30 horas en la Iglesia Parroquial de Santa Marina de Palencia.