Inconsciente un ciclista tras caer en Ledigos: evacuado de urgencia al hospital en helicóptero

Un ciclista de unos 70 años ha sido localizado caído e inconsciente a la altura del punto kilométrico 221 en la N-120 en Ledigos, en la provincia de Palencia, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 10:13 horas de este jueves, 16 de octubre, cuando el 112 ha recibido el aviso para dar la voz de alerta e informar a la Guardia Civil (COS) de Palencia y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Se ha movilizado a un helicóptero medicalizado y finalmente se ha trasladado al herido al hospital.

Además, a las 12:24 horas se ha producido una salida de vía de una moto en el kilómetro 5 de la CL-627, en Cervera de Pisuerga, también en la provincia de Palencia, donde ha resultado herido el conductor de la moto.

Se trata de un varón de 55 años que se quejaba del hombro. Se ha informado a Tráfico de Palencia y a Sacyl.