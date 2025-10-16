Futuro incierto para las 85 familias de la empresa Benteler en Venta de Baños ante la falta de encargos de Renault

La sección sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) en la empresa Benteler, con mayoría en el comité de empresa, ha lanzado una voz de alarma ante la delicada situación que atraviesa la planta situada en el polígono industrial de Venta de Baños, cuya continuidad está en entredicho debido a la falta total de carga de trabajo procedente de Renault.

Según ha informado el sindicato, la dirección de la compañía alemana, especializada en la soldadura de componentes para el sector de la automoción, trasladó su preocupación por el futuro de la planta en una reunión mantenida con los representantes de los trabajadores el pasado 30 de septiembre.

Benteler, que abrió sus puertas en Venta de Baños en 2005 para fabricar piezas destinadas a Renault, ha llegado a emplear a 150 personas en sus mejores años.

Sin embargo, en la actualidad la plantilla se ha reducido a 85 trabajadores, y la actividad de la fábrica se limita a la producción de un único componente para la factoría de Renault Valladolid.

“El conflicto entre ambas empresas se remonta a hace casi diez años, cuando un problema surgido en una planta de Benteler en Francia provocó la ruptura de relaciones comerciales con Renault”, recuerdan desde el sindicato.

Desde entonces, la marca del rombo, según denuncian, no ha permitido a la firma alemana presentar ofertas para la fabricación de nuevos productos destinados a sus futuros modelos, lo que ha dejado a la planta palentina en una situación de vulnerabilidad creciente.

Desde 2019, Benteler ha encadenado Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de forma continuada.

El año pasado, la empresa se vio obligada a rescindir el contrato con la compañía auxiliar SIFU, encargada de la logística, y a realizar modificaciones sustanciales en varias categorías profesionales para adaptarse a la caída de la producción.

"Insostenible"

“La situación es insostenible”, lamentan desde CC.OO., que asegura que el personal vive con “una enorme incertidumbre” ante la posibilidad de que la falta de pedidos desemboque en el cierre de la planta.

El sindicato, mayoritario en Benteler, ha instado a Renault a reconsiderar su postura y permitir que la planta vuelva a competir por la fabricación de nuevos componentes.

Los representantes sindicales recuerdan que Benteler ha sido históricamente uno de los proveedores más fiables de la automovilística francesa y subrayan que nunca ha fallado en la entrega ni en la calidad de sus productos.

“Pedimos a Renault que vuelva a apostar por nosotros y nos permita demostrar que seguimos siendo un socio de confianza”, reclaman desde CC.OO.

De no producirse un cambio en la relación entre ambas compañías, 85 familias pueden verse afectadas por la pérdida de sus empleos, lo que supondría un duro golpe, uno más, para el tejido industrial de Venta de Baños y la provincia de Palencia.