Mónica, la enfermera palentina que desprende solidaridad en Perú: "Me pido mis vacaciones y estoy un mes sin sueldo"

Mónica en Paita, dentro de la iniciativa de Palentinas Por Perú Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Palentinas por Perú comenzó su andadura informal en el año 2023 con las primeras campañas sanitarias llevadas a cabo en Paita (Perú), como complemento a los programas activos de la Misión Regional de Castilla.

Después de tres años de actividad, y con el deseo de estabilizar el compromiso de cooperación, se detectó la necesidad de formalizar el grupo en una asociación, con el fin de poder acceder a determinadas financiaciones y ofrecer la máxima transparencia y participación a las personas e instituciones que deseen apoyar sus proyectos.

Así nació Palentinas Por Perú, que centra su actividad en desarrollar proyectos que beneficien a la población usuaria de los distintos programas de la Misión Regional de Castilla.

Ya sea por acción directa con estas personas, a través de la capacitación de los profesionales que les atienden o la mejora de sistemas e instalaciones en que desarrollan los programas.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Mónica Calderón Fernández, enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria desde hace 25 años, que trabaja en Guardo (Palencia) pero que en la actualidad se encuentra en Perú, concretamente en Paita, ayudando con a la población peruana.

Lo hace con varios proyectos en el lugar entre el que destaca uno en el que se centran en cuidar la salud visual de los habitantes del lugar con dos optometristas.

“Nosotros hacemos una aportación pequeña complementaria a la llevada a cabo por la Misión Regional de Castilla que ya lleva a cabo programas de emprendimiento, educación o contra la violencia de género”, señala nuestra entrevistada.

Vicky Alonso realizando el seguimiento visual a un vecino de Paita Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

En la actualidad, Mónica se encuentra en Paita con varios proyectos de colaboración. A lo largo de estos años de acción de la agrupación han llevado a cabo proyectos de “estudios sobre anemia en niños y niñas” además de “intervenciones en potabilización de agua” y “complementos alimenticios con una empresa internacional”.

Mónica, una mujer comprometida

“Me defino como una persona muy inquieta que tiene varias profesiones. Por un lado, soy enfermera. Por otro tengo una marca de moda sostenible en Guardo. Me gusta estar moviéndome, haciendo cosas y aprendiendo”, confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ella nació en Palencia, pero vive en Guardo, también en la provincia palentina. Tiene 45 años y lleva 25 ejerciendo como enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Recuerda su infancia de una forma “muy feliz y libre”. Podía vivir en el pueblo de una forma diferente a como se vive ahora.

“Cuando no me llegó la nota para hacer Medicina, me matriculé en enfermería. Me llamaron después para entrar en la primera carrera, pero ya no me quise ir”, apunta nuestra entrevistada.

Mónica en Perú Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

En Guardo estudió hasta el bachillerato y después completó su carrera para trabajar en Cantabria y en el Hospital de León. Después desarrolló su actividad por distintos pueblos de la provincia de Palencia y desde el año 2022 trabaja en el Centro de Salud de Guardo.

Combina su profesión con la asociación de Palentinas Por Perú, que desarrolla una labor esencial en el país latinoamericano.

Palentinas Por Perú

“La idea de Palentinas Por Perú nace hace tres años. Mi amiga Vicky Alonso y yo hemos viajado mucho por el mundo y queríamos hacer uno diferentes. El padre de una amiga dijo que tenía contacto con un misionero en Perú y concertó una cena con él. Así, en 2023, nace nuestra asociación”, afirma nuestra entrevistada.

El núcleo duro lo conforman, en total, unas cinco o seis personas y “están cerrando el registro de la asociación para su constitución". Entre los meses de octubre y noviembre, un total de ocho personas viajan a Paita para cubrir varias misiones y acciones.

“Recientemente se ha firmado un convenio entre el Colegio de Enfermería de Palencia y el Colegio de Enfermeros Región I Piura, con el apoyo del Consejo General de Enfermería. Enfermeras palentinas acudimos al terreno para hacer formaciones presenciales. Es gratuito y destinado a enfermeras que están tituladas en Perú. A través del Colegio de Enfermería de Perú consiguen una homologación avalada con créditos oficiales”, apunta Mónica.

Firma del acuerdo de Palentinas Por Perú Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Una acción que cuenta con el apoyo del Colegio de Enfermería de Palencia. Pero los proyectos no se quedan ahí.

Iniciativas

“En estos tres años hemos realizado diferentes acciones. Todos hemos realizado una campaña visual en las que habremos analizado a 1.500 personas para controlar su salud visual. Hemos entregado gafas a los que las han necesitado y realizado diferentes derivaciones”, señala nuestra entrevistada.

Gafas que han llegado de las donaciones realizadas por Indo, Optic Amfer en Logroño, Óptica Tomares en Sevilla, Vicky Alonso Óptica Alto Carrión y las aportaciones de la Asociación Asevida, la Cofradía del Cristo del Amparo y cientos de particulares que donan gafas y también dinero por una buena causa.

“Palentinas Por Perú trabaja con la Misión Regional de Castilla del padre Domingo García Hospital, que es un cura de Palencia. Todo, a través de sus proyectos de panadería o costura para que puedan independizarse y salir de ciclos de violencia. Da una gran satisfacción”, añade nuestra entrevistada.

Productos, como mochilas y bolsos que elaboran las mujeres del programa de formación de costura bajo la marca La Revolución de las Personas que se comercializan en Vida Propia, la marca de moda sostenible de Mónica.

Mónica junto a su padre José y Vicky Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Un mes de vacaciones para ayudar

“Llegué el pasado jueves, 2 de octubre. Estará aquí un total de dos meses. Me pido mis vacaciones y estoy un mes sin sueldo. Vivimos en la parroquia de la Misión Regional de Castilla, en el espacio de la iglesia y estamos como en casa”, añade.

La acción de la entrega de gafas y el cuidado de la salud visual es muy importante para Palentinas por Perú y también para los vecinos del lugar que agradecen esta labor porque muchos cuentan con “verdaderos problemas al ser una zona desértica” y tienen “una escasa capacidad económica”.

“La vida es complicada en Paita. Mucha gente llega pensando que hay trabajo porque cuentan con un puerto pesquero, pero está decayendo. La gente sobrevive, no vive. Muchos están sin luz o agua. Se palpa mucho la pobreza y la situación precaria de muchas familias sin ingresos”, añade.

Mónica quiere destacar que “no salvamos a nadie”. Las acciones se centran en mejorar la vida de los ciudadanos de Paita. Desde Palentinas Por Perú siguen buscando financiación y agradecen todos los apoyos actuales.

Todo para completar una acción solidaria brillante en el lugar.