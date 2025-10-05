Muere una mujer por un incendio en el interior de una vivienda en Palencia

Una mujer ha fallecido esta pasada madrugada en Palencia después de producirse un incendio en una vivienda del número 62 de la calle San Antonio.

Los hechos han ocurrido sobre las 00:21 horas, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada alertando de que un incendio se había originado en el interior de un domicilio, sin que se tuviera constancia en ese momento de que hubiera personas afectadas.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos del Ayuntamiento de Palencia, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al servicio de emergencias del Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

Finalmente, ya en el lugar de los hechos, el personal de emergencias ha confirmado la muerte de una mujer, sin que por el momento hayan trascendido los datos de filiación.

Por otro lado, el personal sanitario del Sacyl ha tenido que atender a otras dos personas por inhalación de humo, que han sido posteriormente trasladadas al Hospital de Palencia.