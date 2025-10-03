Alertan de la presencia de ratas en un colegio de Palencia: la Junta pide al Ayuntamiento su "urgente desinfección"

CEIP Ave María de Palencia junto a una imagen de las ratas en el patio del centro Google Maps / Ampa Ave María

Las familias del CEIP Ave María de Palencia han denunciado la presencia de ratas en el patio del centro escolar "desde el inicio de este curso".

"Unos animales de compañía que últimamente ya hasta se atreven a comerse el almuerzo de nuestros hijos a la hora del recreo", afirman a través del AMPA.

Explican que la situación de "insalubridad" detectada en el colegio viene de una finca privada colindante con el patio del centro y critican que, al parecer, el propietario de la misma "campa al igual que las ratas a sus anchas por Palencia".

Del mismo modo, aseguran que desde el AMPA ya han presentado dos instancias al Ayuntamiento para que ordene "la limpieza y desinfección total" de la finca.

Si bien, según señalan, "se pasan continuamente la pelota de un sitio a otro y mientras tanto las ratas campan a sus anchas entre nuestros hijos".

Con todo ello, tanto las familias como el profesorado del centro denuncian el estado de "abandono" al que tienen sometido al centro escolar y expresan su "gran preocupación" ante la posibilidad de que la presencia de estas ratas acabe convirtiéndose en una plaga "con los consecuentes peligros que esto conlleva".

Por eso, "nos estamos planteando la opción de tomar medidas tan drásticas como nuestros hijos no acudan esta próxima semana al centro si no encontramos este tema resuelto en un plazo muy breve de tiempo".

Asimismo, manifiestan su intención de solicitar en el catastro "toda la información pública necesaria" sobre la finca privada, así como de estudiar la posibilidad de hacer públicos los nombres de sus propietarios "para que todo el mundo conozca y decida si son ratas o cerdos", apuntan.

Finalmente, recuerdan que los problemas relacionados con las ratas incluyen la transmisión de enfermedades graves como la leptospirosis y la salmonelosis, posibles daños estructurales y eléctricos en edificios, la destrucción de alimentos y bienes, y la producción de contaminación ambiental.

"Además, su presencia puede generar problemas de higiene y ansiedades en las personas", concluyen.

"Urgente desinfección"

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha solicitado al Ayuntamiento de Palencia la "urgente desinfección" del colegio y sus entornos, así como la limpieza de la finca, tal y como ha podido confirmar este periódico.

Con ello, ha recordado que fue el pasado 19 de septiembre cuando la directora del centro registró un escrito dirigido al Consistorio en el que se alertaba sobre la presencia de ratas en el patio del colegio. Una situación que supone "un riesgo para la salud y seguridad" de los alumnos.

Si bien, la Administración regional aclara que, ante dicha petición, "aún no se ha obtenido ninguna respuesta".

En declaraciones recogidas por Ical, la Junta ha reiterado la “importancia de proteger la salud de la comunidad educativa” y la solicitud al Ayuntamiento para que, con “carácter urgente”, adopte las medidas necesarias para" paliar la situación de insalubridad".