Alimentos de Palencia despliega sus manjares en Gastronomika: un stand ampliado y una agenda de prestigio

El stand de Alimentos de Palencia en la anterior edición de Gastronomika Diputación de Palencia

La Diputación de Palencia, a través de su marca de calidad Alimentos de Palencia, desembarca por segundo año consecutivo en San Sebastián Gastronomika 2025, el mejor evento gastronómico del mundo.

Del 6 al 8 de octubre, la institución estará presente reforzando su promoción con un stand ampliado y una agenda repleta de actividades para reafirmar su "impulso por la difusión de los productos de su marca de calidad y su fuerte apuesta por la industria agroalimentaria como motor del desarrollo de la provincia", afirma la institución provincial mediante un comunicado.

Alimentos de Palencia ha ampliado su espacio expositivo a 36 metros cuadrados, ocho más que en 2024. Permitiendo que un total de siete empresas de la marca expongan y realicen contactos de negocio.

Las empresas participantes son: Quesos Campos Góticos, Morcilla de Villada, Quesos Cerrato, Selectos de Castilla, Delicatessen Mavimar, Miel El Camino y Cascajares. A ellas, hay que sumar la colaboración de Bodega Señorío de Valdesneros en las degustaciones.

El lema escogido para esta cita, que ya celebra su XXVII edición, es 'Tradición y Regeneración'. Dos conceptos que "identifican plenamente" con la marca Alimentos de Palencia.

La tradición está presente en la esencia ancestral de las recetas con las que se elaboran quesos, morcillas o vinos. Mientras que la regeneración alude a la "capacidad innovadora y resiliente" de empresas como Cascajares, que ha renacido con una nueva planta más moderna y avanzada.

Además, en Gastronomika 2025 van a presentar el nuevo restyling de la marca Alimentos de Palencia. Un nuevo logo "con un diseño más fresco, joven y vivaz", con un color verde que simboliza la "naturaleza, vida y arraigo al campo".

La Diputación de Palencia ha preparado una programación diseñada para "atraer a profesionales, chefs y distribuidores internacionales" poniendo en valor "el respeto a lo ancestral y mirada al futuro".

Degustaciones

El stand acogerá dos jornadas de showcooking con figuras destacadas.

El lunes 6, de 13,00 a 15,00 horas, el sumiller palentino Javier San Segundo dirigirá una cata maridaje de vino y quesos (Campos Góticos, Cerrato, Valle de San Juan) y miel.

El martes 7, en el mismo horario, será el turno del chef Álvar Hinojal Crespo (estrella Michelin, restaurante Alquimia de Valladolid) quien presentará elaboraciones con productos de Selectos de Castilla, Cascajares, Morcilla de Villada y Delicatessen Mavimar.

Un encuentro con Berasategui

El stand de Alimentos de Palencia acogerá un encuentro de altura. El martes a las 14:15 horas, el prestigioso cocinero Martín Berasategui estará presente para debatir con la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, sobre la riqueza gastronómica de Palencia.

Además, la Diputación ha organizado una acción muy novedosa. Se trata de una misión inversa de internacionalización en colaboración con el ICEX los días 9 y 10 de octubre.

Esta acción consiste en que un grupo de chefs y propietarios de restaurantes de nueve países -Corea del Sur, Chile, Noruega, Hungría, Polonia, Francia, Italia, Países Bajos y Marruecos- visitarán las empresas palentinas Cascajares, Selectos de Castilla, Morcilla de Villada y Merpacífico.

De este modo, los visitantes podrán conocer el origen en la calidad y autenticidad de los productos palentinos.