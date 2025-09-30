El insólito robo de 80 toneladas de paja en un pueblo de Palencia acaba con un investigado

Curioso hurto el que se ha llevado a cabo en un pueblo de Palencia. Un hombre de 39 años y nacionalidad española está siendo investigado como presunto autor de un delito de hurto, tras la sustracción de unas 80 toneladas de paja en la localidad de Paredes de Nava.

Los hechos ocurrieron a principios de septiembre, cuando un agricultor denunció la desaparición del material almacenado en un terreno de su propiedad. El valor de lo sustraído se estima en alrededor de 3.000 euros.

Tras la denuncia, la Guardia Civil abrió una investigación que permitió identificar al presunto responsable, contra quien se han iniciado diligencias por el citado delito.

Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Palencia.