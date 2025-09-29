Denuncian "cacerías homófobas" en Palencia que han dejado a dos personas hospitalizadas

La asociación Chiguites LGTBI+ Palencia ha condenado las recientes “cacerías homófobas” registradas en la ciudad, que dejaron al menos dos personas hospitalizadas tras ser atacadas por grupos organizados, según asegura esta asociación palentina.

Según la entidad, estos sucesos reflejan un “preocupante aumento de la violencia LGTBIfóbica” en la provincia, un fenómeno que aseguran ya se ha detectado también en otras zonas de Castilla y León.

En un comunicado difundido este lunes, la asociación advierte que, sin medidas contundentes, la situación “podría agravarse” y reclamó una mayor vigilancia sobre los grupos de odio responsables de las agresiones, todavía no identificados tras dos incidentes graves.

También exigieron diligencias preventivas para evitar nuevos ataques y trasladaron un mensaje de apoyo a las víctimas, asegurándolos su respaldo y el compromiso de que trabajarán para que “estos crímenes no queden impunes”.

La organización responsabiliza, además, a los discursos de odio impulsados por sectores de la ultraderecha, que a su juicio alimentan la violencia al cuestionar los derechos del colectivo.

En este sentido, acusaron al Partido Popular de contribuir al “envalentonamiento” de estos grupos. En concreto, señalaron a la consejera de Igualdad, Isabel Blanco Llamas, por negarse a reunirse con entidades LGTBI+ y por no condenar públicamente las agresiones.

Bloqueo de la ley

Chiguites también denunció el bloqueo de la Ley LGTBI+ en Castilla y León, admitida a trámite en junio pero cuyo avance parlamentario se ve amenazado por sucesivas prórrogas en el plazo de enmiendas.

Según la asociación, esta demora podría hacer inviable su aprobación antes de las elecciones de 2026, lo que dejaría a la comunidad como la única autonomía sin una norma específica que proteja los derechos de las personas LGTBI+.

Las entidades LGTBIQA+ de la región ya remitieron el pasado 11 de septiembre una carta conjunta a la Consejería y a la Presidencia de la Junta para exigir que la tramitación se realice por la vía de urgencia una vez concluya el actual plazo de enmiendas, el próximo 25 de octubre.

“La falta de esta legislación refuerza un mensaje de desprotección hacia el colectivo, lo que contribuye a que se produzcan agresiones y cacerías”, alertó Chiguites, que insta al PP a no dilatar más el proceso y garantizar la aprobación de la ley “como herramienta imprescindible para combatir la discriminación y la violencia contra las personas LGTBI+ en Castilla y León”.