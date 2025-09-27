Palencia, líder en exportaciones de Castilla y León: Armisén presume de "orgullo palentino" en el Día de la Provincia

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; junto a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Lucía Burón Ical

La finca La Fábrica de Villaluenga de la Vega ha acogido este sábado la celebración del XL Día de la Provincia. Una cita que reunió a representantes institucionales, provinciales y autonómicos en torno a la Diputación de Palencia y que, según su presidenta, Ángeles Armisén, "tiene ganada su fecha en el calendario" tras 40 ediciones.

Armisén ha destacado que este encuentro llega en un año "especial para la vida local", marcado por la visita de los Reyes de España para conmemorar en Brañosera el nacimiento del municipalismo hace más de 1.200 años. La presidenta provincial ha destacado que los ayuntamientos son "el mejor reflejo de la sociedad" porque, gracias a su cercanía, entienden el auténtico significado del servicio público.

La responsable provincial también tuvo palabras de reconocimiento para los municipios y sus vecinos por la respuesta ante los incendios forestales del verano. Armisén ha recordado que alcaldes y concejales "entregasteis todo vuestro esfuerzo para atender a los vecinos, sin importar de dónde venían, preparando en tiempo récord dispositivos de respuesta y abriendo los brazos para acoger a todos los desplazados".

Ángeles Armisén en el Día de la Provincia Lucía Burón Ical

En su discurso, Armisén se refirió también al contexto político y económico. La presidenta de la Diputación ha señalado que "la gran mayoría de los ayuntamientos son los mejores gestores de lo público, sin generar déficit".

Igualmente ha reclamado que esa buena gestión se traduzca en nuevas inversiones, evitando que, como este año, "por la falta de previsión normativa, estemos obligados a amortizar deuda con el superávit".

Además, la presidenta ha defendido el papel de la Diputación como "pieza esencial para vertebrar el territorio" y como apoyo directo a los 191 ayuntamientos de la provincia.

También ha destacado programas como la Agenda Rural Palentina, los Planes de Sostenibilidad Turística o el Programa Territorial de Tierra de Campos, concebidos para lograr "no solo la reconversión, sino el renacimiento de cada zona a partir de su esencia y sus recursos".

Legado romano

Aunque, sin duda, el legado romano palentino ha sido uno de los ejes centrales de la jornada. Armisén habló de 'Palencia, hereditas romana' y recordó las inversiones para revitalizar los yacimientos, como los 4,5 millones destinados este año a La Tejada, que se suma al éxito de La Olmeda, con cerca de un millón de visitantes desde 2009. Subrayó que la herencia romana es hoy "un símbolo que hace de Palencia una provincia más conocida y reconocida".

Acto del XL Día de la Provincia de Palencia Lucía Burón Ical

Al hilo de esa evocación histórica, Armisén citó a Mark Twain: "la historia nunca se repite, pero rima". Comparó los problemas del Bajo Imperio con los actuales, como la inflación, la presión fiscal o la polarización social, y aseguró que "tenemos la oportunidad de afrontar los desafíos de nuestro tiempo empleando nuevas herramientas y toda nuestra ambición".

La presidenta también ha repasado las medidas puestas en marcha por la Diputación, como los nuevos Planes Provinciales, que incrementan en un 40% la financiación a municipios de menos de 100 habitantes y un 20% a entidades locales menores.

Además, ha querido destacar la decisión de acumular dos anualidades de Planes en 2026 "para facilitar la contratación en un entorno de incertidumbre económica".

Entre los proyectos, la presidenta provincial ha destacado el Plan +10, con más de 10 millones de euros del remanente, y el refuerzo a las ayudas para vivienda joven y alquiler municipal.

Y ha recordado la consolidación de las rutas de autobús en el norte de la provincia y la experiencia piloto del DipuCar, que ya supera los 1.900 usuarios al facilitar transporte en taxi subvencionado.

Palencia, líder en exportaciones de Castilla y León

Armisén ha insistido una vez más en la importancia de la colaboración institucional, que permitió culminar la rehabilitación integral de la Escuela de Enfermería con el apoyo de la Junta de Castilla y León, o financiar proyectos como La Tejada y el Castillo de Monzón a través de convocatorias competitivas. "Continuamos siendo líderes en gestión de fondos europeos para construir la ‘Next Generation’ de la Palencia del mañana", ha asegurado.

La presidenta también ha destacado algunos datos positivos de población, empleo y comercio exterior. Indicó que la provincia crece en 488 habitantes en lo que va de 2025, ha reducido en 475 el número de parados y lidera el aumento de exportaciones en Castilla y León con un 42% más en los ocho primeros meses del año.

En el Día Mundial del Turismo, ha recordado que Palencia trabaja para ser "cada vez más activa en la atracción de visitantes", con la mirada puesta en próximos eventos importantes como el eclipse solar de 2026.

Concluía la presidenta provincial con un llamamiento al "orgullo palentino", afirmando que "trabajar por el medio rural y desde el medio rural es un acto de valentía" y que la provincia es "garantía de equilibrio, motor de desarrollo y fuente de oportunidades".

La jornada rindió también homenaje a figuras ligadas al patrimonio provincial, como Rafael Martínez, alma de la renovación de La Olmeda y valedor de La Tejada, y Elena Gutiérrez, que concluye su etapa profesional tras décadas de trabajo en las villas romanas.

"Hay días que transforman toda una provincia", evocó Armisén, recordando el descubrimiento de La Olmeda en 1968. Cerró su intervención con una invitación a seguir trabajando "tesela a tesela", convencida de que "quien viene y conoce este mosaico que es Palencia encuentra una provincia que aspira al máximo esplendor".

Municipalismo y el apoyo a los servicios rurales

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, acudía también al acto para destacar la labor de los alcaldes y concejales de la provincia de Palencia.

Aquí, Blanco ha subrayado que "si Castilla y León tiene una seña de identidad que nos define, es el municipalismo". La vicepresidenta autonómica ha destacado la importancia de la colaboración de las administraciones, donde la Junta, está para apoyar, escuchar e impulsar para generar oportunidades en este territorio".

Blanco también ha puesto el foco en la prestación de servicios de calidad en educación, sanidad y atención a mayores, y explicó que estos servicios "fijan población en una comunidad como Castilla y León".

Además, ha querido destacar el potencial económico y turístico de la provincia palentina, citando los polígonos industriales de Villamuriel del Cerrato y Magadde de Pisuerga, y el valor de las Villas Romanas, que convierten a Palencia en "referente a nivel regional y nacional".

Para la vicepresidenta, el Día de la Provincia sirve para reconocer a quienes trabajan en el medio rural y que sean los protagonistas "todos los que están al otro lado, todos esos alcaldes, todas esas alcaldesas, porque hoy es su día".