Un incendio en un almacén de cereal en Alar del Rey deja un herido con quemaduras

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido tras un incendio originado esta tarde en un almacén de cereal a las afueras de Alar del Rey, en Palencia.

El centro de emergencias 112 ha avisado de que ha recibido unas 19 llamadas desde las 17:11 horas alertando del incendio de pacas de paja en el almacén. Por este motivo, ha avisado a los Bomberos de la Diputación de Palencia, al centro provincial de mando de Medio Ambiente y a la Guardia Civil.

Asimismo, emergencias sanitarias- Sacyl ha movilizado una ambulancia para atender al hombre herido. Según informaban los alertantes, se encontraba consciente pero presentaba quemaduras en un brazo.

Las llamas del almacén han provocado también un fuego, con un Índice de Gravedad 0, que ha afectado a una superficie cuya extensión no ha sido especificada y que está compuesta por zona arbolada, matorral, pasto y terreno agrícola.