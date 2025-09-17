Cinco años de internamiento para el menor acusado de matar a su padre en Palencia

Imagen del lugar donde el menor asestó varias puñaladas a su padre en Palencia. Ical

El joven de 15 años acusado de asesinar a puñaladas a su padre, de 55, el pasado 11 de enero en Palencia ha alcanzado un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.

El joven reconoció los cargos por un delito de asesinato con alevosía y la agravante de parentesco. Por ello, el menor se enfrentará a una medida de internamiento terapéutico en régimen cerrado por cinco años, según informa el Diario Palentino.

Los hechos tuvieron lugar el 11 de enero sobre las 14:00 horas en la calle Eras del Bosque del barrio de San Juanillo. Al parecer, el menor se habría valido de un arma blanca para matar a su padre, al que ocasionó heridas de gravedad.

Según informaban fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, la Policía Nacional intentó reanimar a la víctima durante 20 minutos sin éxito.

Un suceso que se produjo durante una discusión entre tres personas en plena calle: el asesinado, su antigua pareja y su novia actual.

El hombre, en ese momento, estaba con su pareja actual y ambos habían acudido al domicilio de la madre del menor. En ese instante, comenzó la disputa entre ambas mujeres y el hombre. El menor bajó a la calle armado y comenzó el ataque.

Dos días después del suceso, el Juzgado de Menores ordenó el internamiento terapéutico del menor en régimen cerrado por un periodo inicial de seis meses, a petición de la Fiscalía.

Finalmente, este miércoles se ha alcanzado un acuerdo de internamiento terapéutico por cinco años, seguida de tres años de libertad vigilada, una vez se dicte sentencia.

A la vista oral, prevista para este miércoles, estaban citados 13 testigos, incluyendo siete agentes de la Policía Nacional y tres peritos.