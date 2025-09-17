Imagen del lugar donde el menor asestó varias puñaladas a su padre en Palencia.

Imagen del lugar donde el menor asestó varias puñaladas a su padre en Palencia. Ical

Palencia

Cinco años de internamiento para el menor acusado de matar a su padre en Palencia

El joven de 15 años ha asumido los hechos que tuvieron lugar el pasado 11 de enero.

El joven de 15 años acusado de asesinar a puñaladas a su padre, de 55, el pasado 11 de enero en Palencia ha alcanzado un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.

El joven reconoció los cargos por un delito de asesinato con alevosía y la agravante de parentesco. Por ello, el menor se enfrentará a una medida de internamiento terapéutico en régimen cerrado por cinco años, según informa el Diario Palentino.

Los hechos tuvieron lugar el 11 de enero sobre las 14:00 horas en la calle Eras del Bosque del barrio de San Juanillo. Al parecer, el menor se habría valido de un arma blanca para matar a su padre, al que ocasionó heridas de gravedad.

Según informaban fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, la Policía Nacional intentó reanimar a la víctima durante 20 minutos sin éxito.

Un suceso que se produjo durante una discusión entre tres personas en plena calle: el asesinado, su antigua pareja y su novia actual.

El hombre, en ese momento, estaba con su pareja actual y ambos habían acudido al domicilio de la madre del menor. En ese instante, comenzó la disputa entre ambas mujeres y el hombre. El menor bajó a la calle armado y comenzó el ataque.

Policías de la científica, miembros de equipos de emergencia, y forense en el lugar de los hechos antes de levantamiento del cadaver

Dos días después del suceso, el Juzgado de Menores ordenó el internamiento terapéutico del menor en régimen cerrado por un periodo inicial de seis meses, a petición de la Fiscalía.

Finalmente, este miércoles se ha alcanzado un acuerdo de internamiento terapéutico por cinco años, seguida de tres años de libertad vigilada, una vez se dicte sentencia.

A la vista oral, prevista para este miércoles, estaban citados 13 testigos, incluyendo siete agentes de la Policía Nacional y tres peritos.