La vida actual de la palentina Nuria González: de modelo e hija de una diputada del PP a sus grandes pérdidas

Nuria González es uno de los grandes iconos de la moda española que, con el paso de los años, se ha convertido en una celebridad.

Una mujer empoderada y discreta a partes iguales, cuyo nombre está de actualidad por haberse visto incluida en las memorias de la que fuera su amiga, Mar Flores, que tanto están dando de qué hablar.

Es, desde hace muchos años, un personaje común de las revistas de corazón y los programas de crónica social. Tanto, que su vida es de sobra conocida desde que dio el salto a las pasarelas, pero, ¿qué hay de sus orígenes? ¿dónde vivió su infancia y adolescencia?

Lo hizo en la provincia de Palencia, donde nació en 1971 fruto del matrimonio de José María González, un hostelero muy relacionado con el mundo taurino, y Celina Sánchez, exdiputada del PP por Palencia, del que nacieron otros cinco hijos. Una familia sencilla y de padres separados.

Según fue creciendo, la exmodelo se fue formando y adentrando poco a poco en la moda capitalina ya en Madrid, una ciudad a la que se trasladó a una temprana edad.

Se dice que primero se ganó la vida comprando telas y colaborando con una fábrica textil dedicada a la venta de trajes al por mayor. Si bien, no pasó mucho tiempo hasta que logró debutar en las pasarelas. El primer desfile de muchos como modelo, habiendo llegado a caminar por la prestigiosa Pasarela Cibeles, y también como estilista.

Fue precisamente su incursión en la alta costura la que le llevó a codearse con grandes celebridades y posteriormente a colarse en el mundo de la crónica social, alcanzando una fama que se acentuó todavía más a partir de 1998, cuando trascendió su relación sentimental con el célebre naviero y empresario Fernando Fernández Tapias (Fefé), quien llegó a ser considerado uno de los hombres más ricos de España.

Nuria González junto a su marido, Fernando Fernández Tapias, en una imagen de archivo Gtres

Coincidiendo con todo ello, la palentina dejó las pasarelas para iniciar una nueva aventura profesional como estilista y comentarista de moda en varios programas de televisión, aunque con el cuidado de su familia como su máxima prioridad.

Tras cuatro años de noviazgo, la pareja decidió dar un paso más en su relación y pasar por el altar. La ahora exmodelo y el que fuera vicepresidente del Real Madrid se casaron en octubre de 2002 en la finca La Peñuela de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una boda civil marcada por la intimidad, la privacidad y la discreción, y a la que acudieron numerosos rostros conocidos del panorama nacional.

Poco después llegaron sus dos hijos: Iván, nacido en septiembre de 2003, y Alma, quien vino al mundo en junio de 2007. Con ellos, González y Fernández Tapias formaron una preciosa familia.

Juntos disfrutaron de unos años de absoluta felicidad hasta que la tragedia llegó a la vida de la palentina. Fue a comienzos de 2017, solo un año después de despedir a su padre, cuando la exmodelo sufrió la triste pérdida de su sobrino, quien perdió la vida a los 20 años de edad en un trágico accidente de tráfico en la provincia de Palencia.

Uno de los peores momentos de su vida que tuvo lugar justo en una etapa complicada para Nuria, pues aún le pesaba la muerte de su progenitor y también se mostraba preocupada por la salud de su esposo, Fernández Tapias, a quien también tuvo que despedir con gran tristeza y desolación. El empresario falleció en octubre de 2023 a los 84 años.

Desde entonces, son contadas las veces en las que Nuria González se suele dejar ver. Y es que, a sus 54 años, actualmente lleva una vida discreta y casi anónima en Madrid, alejada por completo del foco mediático y, al parecer, dedicada a algunos negocios de su marido, pero también muy centrada en su gran pasión y su absoluta prioridad.

La moda, sus amigas y, sobre todo, sus dos hijos, su principal apoyo y el gran motor de su vida.