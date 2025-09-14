Feijóo nombra a la palentina Milagros Marcos coordinadora de Medio Rural, Despoblación y Política Forestal del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo la designación de la palentina Milagros Marcos como coordinadora del PP en materia de medio rural, despoblación y política forestal. El líder popular ha apostado, además, por "menos burocracia, una PAC comunitaria, más rentabilidad y un Plan Nacional del Agua" en una jornada en Membrilla (Ciudad Real).

Feijóo ha anunciado también la elaboración de un Libro Blanco para el futuro del medio rural de España, acordado con los principales representantes del sector, para que la política agraria se diseñe junto a quienes lo componen y no "desde los despachos de Bruselas o de la Castellana".

Y ha adelantado diez prioridades de trabajo: "menos burocracia, una fiscalidad diferenciada, rentabilidad para el sector, competitividad en igualdad frente a terceros países, un Plan Nacional del Agua, gestión forestal, sostenibilidad, mano de obra regulada, relevo generacional y orgullo rural".

Por otro lado, Feijóo ha anunciado el nombramiento de Carmen Crespo como coordinadora de la Política Rural del PP, acompañada de Mercedes Morán (PAC y Alimentación), de la diputada palentina Milagros Marcos (Desarrollo Rural, Despoblación y Política Forestal) y Rosa Quintana (Pesca) para trabajar con el sector en las diez áreas prioritarias.

El líder popular ha subrayado que el PP llevará a cabo "una revisión integral de la normativa" que afecta al sector primario para "eliminar duplicidades, trabas y disposiciones desproporcionadas, y que aprobará una ley de simplificación administrativa que devuelva tiempo y seguridad a agricultores y ganaderos".

Y ha reivindicado que la PAC debe seguir siendo "política, agraria y común, sin más burocracia que fondos, y se compromete a defender en Bruselas los intereses de España".

Feijóo ha definido el campo como "identidad, economía y futuro" y ha prometido "fiscalidad diferenciada y ayudas automáticas, y la garantía de que el sector reciba ayudas automáticas ante crisis como incendios, DANAs o alteraciones del mercado".

Inmigración "ordenada"

El presidente del PP ha defendido una política de inmigración "regular y ordenada" que garantice "mano de obra para el sector primario y la pesca, con trabajadores que cumplan las leyes y contribuyan a la economía, frente a la llegada descontrolada promovida por las mafias" y ha señalado el relevo generacional como "clave para garantizar el futuro del campo".

También ha propuesto una fiscalidad específica que permita transferir explotaciones de padres a hijos sin cargas impositivas que impidan la continuidad y ha recalcado que el PP quiere trabajar con los agricultores y ganaderos "sin paternalismo", desde el reconocimiento a su conocimiento y experiencia.

"Quien lleva toda su vida trabajando, produciendo y cuidando el campo sabe más que aquellos que se meten en despachos", ha señalado Feijóo.

El dirigente popular ha resaltado que, en condiciones normales y en condiciones extraordinarias, el campo siempre responde porque "sigue produciendo, sigue llenando neveras y sigue estando a disposición", incluso ante pandemias, incendios o apagones y se ha comprometido para que al campo "le pueda volver a ir mejor con un Gobierno del PP".

"No acepto lecciones de quienes protegen más al lobo que al ganadero, ni de quienes se aprovechan del campo para hacer política, pero luego no lo defienden cuando tienen la oportunidad. No acepto lecciones de aquellos que lo más verde que han visto en su vida son los jardines de la Complutense", ha afirmado.

Y ha advertido de que la política está mostrando su "peor cara" porque todo lo ocupan "el ruido, la corrupción, la mentira y la incompetencia", pero ha garantizado que el PP está preparando un cambio político "profundo y sin concesiones", que devuelva la política "a las necesidades de la gente".