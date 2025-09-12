El Canal de Castilla inspira un viaje artístico que desembarca en Herrera del Pisuerga

La exposición 'Agua, arte y vida: el Canal de Castilla', en su celebración en Medina de Rioseco, con la presencia de Antonio López Fundación Castilla y León

El Canal de Castilla vuelve a convertirse en fuente de inspiración artística. Tras su paso por Paredes de Nava, Herrera de Pisuerga inaugura este sábado la exposición itinerante Agua, Arte y Vida: Canal de Castilla, una muestra que reúne 82 obras de los 55 artistas seleccionados por los maestros Antonio López, José María Mezquita y Jorge Abbad en los talleres de pintura celebrados el pasado mes de agosto.

La Casa de la Cultura acoge la exposición hasta el 23 de septiembre, con entrada libre y la posibilidad de adquirir las obras. El acto inaugural, abierto al público, contará con la presencia del alcalde de Herrera, Francisco Javier Hernández, la concejala de Cultura, María Zaira Fernández, y el teniente alcalde, Ignacio Corral.

También intervendrán el maestro José María Mezquita, Medalla de Oro de las Bellas Artes de Castilla y León, y la presidenta de España Creativa, Belén Elisa Díaz, entidad organizadora del proyecto. Tras el acto, se ofrecerá un vino castellano.

La belleza de lo inacabado

La exposición nace de los talleres celebrados en la iglesia de San Juan de Paredes de Nava, donde durante cuatro días los artistas trabajaron del natural, inspirados en el paisaje del agua y en bodegones, bajo la guía de los tres maestros.

El resultado, en palabras de la comisaria Belén Elisa Díaz, es “una exposición en vivo, en la que el proceso artístico cobra tanta importancia como el resultado final. La mayoría de las obras podrían considerarse inacabadas, pero esa inmediatez les otorga una belleza especial, porque capturan la esencia de la experiencia compartida y del entorno del Canal de Castilla”.

Un proyecto con vocación de territorio

El proyecto cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Diputación de Palencia, la Universidad de Salamanca y los ayuntamientos de Paredes de Nava, Herrera del Pisuerga y Alar del Rey, además de empresas patrocinadoras como Red Eléctrica e Iberecológica.

Tras su paso por Herrera, la exposición viajará a Alar del Rey, donde permanecerá del 25 de septiembre al 12 de octubre. Allí se celebrará el acto de clausura con la entrega del catálogo, tanto en papel como en versión digital, que recogerá todas las obras y momentos del proceso creativo, con prólogos firmados por Antonio López, José María Mezquita y Jorge Abbad.

Con esta iniciativa, el Canal de Castilla no solo se reafirma como patrimonio histórico y natural, sino como fuente de diálogo artístico contemporáneo. Una manera de tender puentes entre los pueblos que lo rodean y la creación artística, conectando tradición, paisaje y cultura viva.