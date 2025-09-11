Tres investigados por repartir comida con droga en la verbena de Saldaña: uno de los intoxicados sigue en el hospital

La Guardia Civil de Palencia investiga a dos hombres -de 39 y 36 años- y una mujer de 25, todos ellos de nacionalidad española, por un delito contra la salud pública, por la elaboración y distribución de un alimento con sustancias estupefacientes.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del miércoles 10 de septiembre, a las 05:55 horas. Dos personas distribuyeron un alimento que contenía sustancias estupefacientes entre varios de los asistentes a la verbena de final de fiestas de Saldaña.

Esto provocó dolores gastrointestinales, mareos y vómitos en diez personas. Las víctimas se desplazaron hasta el centro de salud de la localidad, donde fueron atendidos.

Cuatro de ellos fueron derivados al Hospital Río Carrión de Palencia. Por el momento, una persona permanece ingresada.

Tras realizar las primeras investigaciones, la Guardia Civil ha logrado identificar a la persona que elaboró el alimento y a los dos que lo distribuyeron. Todos ellos investigados por un delito contra la salud pública.