El Ayuntamiento de Palencia gana el pulso judicial a la empresa que realizaba los trabajos nocturnos del AVE

Adif desobedece las indicaciones del Ayuntamiento de Palencia y trabaja por la noche en las obras del AVE Ayuntamiento de Palencia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha desestimado el recurso interpuesto por la mercantil Lantania, S.A.U. contra la prohibición de ejecutar trabajos nocturnos del AVE en el Camino Viejo de Husillos.

La sentencia, firme y no recurrible, impone a la empresa una multa de 500 euros por vulnerar la Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente frente a ruidos y vibraciones, y la condena además a abonar las costas procesales del procedimiento, según informan fuentes municipales.

El fallo, dictado por el magistrado Victoriano Lucio Revilla, subraya que la contratista era plenamente consciente de la ilegalidad de realizar obras ruidosas entre las 22:00 y las 07:00 horas en zonas próximas a núcleos habitados, tal y como se advertía en el propio acuerdo de adjudicación de ADIF-Alta Velocidad en noviembre de 2022.

Pese a ello, la empresa ejecutó trabajos sin solicitar la preceptiva autorización municipal, lo que constituye una infracción leve sancionable con multa de hasta 600 euros.

El juez recuerda que incluso si Lantania hubiera actuado bajo un mandato de ADIF, la autorización local era imprescindible:

“Una cosa es que la obra esté incluida dentro de una infraestructura interregional y otra muy diferente que los trabajos no deban quedar sometidos a las disposiciones normativas municipales”, recoge la sentencia.

Además, el tribunal aprecia temeridad en el recurso, al considerar que en ningún caso podía responsabilizarse a ADIF de la infracción, ya que el incumplimiento corresponde exclusivamente a la empresa constructora.

Otro proceso en curso

Este litigio se suma a otro abierto por el Ayuntamiento de Palencia en relación con los mismos trabajos, al haberse superado los niveles de ruido permitidos.

En ese procedimiento, la sanción asciende a 60.000 euros, pendiente aún de ratificación por parte del Contencioso.