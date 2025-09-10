Investigan a un menor por propinar un puñetazo y romperle dos dientes a un joven en las fiestas de Alar del Rey

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil ha investigado a un menor de 16 años por propinar un puñetazo, de forma sorpresiva, y romperle dos dientes a un joven durante las fiestas patronales de Alar del Rey (Palencia).

Todo ocurrió el pasado sábado 23 de agosto, sobre las 08:00 horas. La víctima se encontraba abandonando el recinto donde había tenido lugar una verbena por las fiestas de la localidad.

De forma sorpresiva, ésta recibió un fuerte puñetazo en el rostro que le provocó la pérdida parcial de dos piezas dentales, según la información facilitada por la Benemérita.

Una vez se interpuso la pertinente denuncia en dependencias de la Guardia Civil, los agentes pudieron recopilar la información de los hechos aportada por los testigos.

Esto permitió identificar al presunto autor de la agresión, quien ha sido investigado por un supuesto delito de lesiones.

Al tratarse de un menor, las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Palencia.