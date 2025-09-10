Encuentran el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida desde agosto en el campus de La Yutera de Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha informado de que ha localizado el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el pasado 4 de agosto en las inmediaciones de la Yutera, como han apuntado fuentes de la Benemérita.

El cuerpo, como señalan las mismas fuentes, ha sido hallado sin signos de violencia en las traseras del campus universitario de La Yutera.

Además, llevaba consigo todos sus efectos personales, incluido el teléfono móvil y la documentación personal.

Desaparición el 4 de agosto

La familia de la mujer de 67 años cuyo cadáver se hallaba este miércoles, 10 de septiembre, denunciaba su desaparición el pasado 4 de agosto después de que no regresara a su domicilio tras salir a pasear.

La propia familia informaba de que la mujer había salido a caminar por el centro de Palencia, como acostumbraba a hacer, pero al pasar las horas sin tener noticias de ella, decidieron alertar a la Policía Local para presentar la denuncia formal.

La última vez que fue vista, se encontraba en las inmediaciones del Hospital Río Carrión de Palencia. Desde entonces, ni su familia ni amigos lograban establecer contacto con ella ni conocían su paradero.

Después de una larga búsqueda que ha durado un mes, se han confirmado las peores noticias y se ha hallado el cadáver de la mujer en la ciudad palentina.