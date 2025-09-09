Cae de espaldas desde unos seis metros de altura en la presa de Cervera: el herido no podía moverse

Un hombre de 38 años ha resultado herido tras sufrir una caída de unos 5 o 6 metros de altura en la presa de Cervera, en la provincia de Palencia. El varón caía de espaldas y no podía moverse, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido en la tarde de este martes, 9 de septiembre, a las 18:18 horas y se trasladaba el aviso al Centro Coordinador de Emergencias que activaba el helicóptero de salvamento de la Junta de Castilla y León.

También se dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil al lugar.

Finalmente ha sido anulado el helicóptero ya que los Bomberos han conseguido rescatar a la persona herida.

A continuación, le atiende el personal sanitario de Sacyl antes de ser trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.