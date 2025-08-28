Ampudia se prepara para disfrutar de sus fiestas con actividades para todos: este es el programa completo

Se acercan días muy especiales en el municipio palentino de Ampudia. Entre los próximos 5 y 9 de septiembre esta localidad celebrará sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Alconada, unas fechas marcadas en el calendario en las que las calles se inundarán de alegría, actividades y, sobre todo, diversión para todas las edades, tanto para pequeños, jóvenes y mayores.

Unas fechas que, según destaca el alcalde de Ampudia, José Luis Gil Marcos, en el saludo a los vecinos en el programa de actividades, son "una oportunidad única para reencontrarnos, compartir nuestras tradiciones, disfrutar de la compañía de familiares y amigos, y rendir homenaje a nuestra patrona, que siempre nos acompaña y protege".

El regidor señala que, durante las fiestas en honor a Nuestra Señora de Alconada, el pueblo "se llena de vida, de música, de risas y de momentos inolvidables que nos unen aún más como comunidad".

"Desde esta Alcaldía, quiero agradecer de corazón a todas las personas, peñas, asociaciones y trabajadores municipales que han colaborado para hacer posible este programa festivo, diseñado con ilusión para todos los públicos", comenta Gil Marcos.

E invita a todos a participar "activamente, con respeto, alegría y espíritu de convivencia". "Que estas fiestas sean reflejo del orgullo que sentimos por nuestras raíces y del compromiso con nuestro presente y futuro", zanja el alcalde en su saludo.

Un sinfín de actividades

El programa de tan esperadas fiestas patronales en Ampudia se inicia con las actividades previas, entre las que destacan, el día 30 de agosto, a las 19:30 horas, la eucaristía y novena en honor a Nuestra Señora de Alconada y, el 4 de septiembre, la primera Holi Run Ampudia, que tendrá lugar a las 19:00 horas en el campo de fútbol con la colaboración de la peña Tato y Las Informales.

El viernes 5 de septiembre llegarán por fin el momento más esperado de estas especiales jornadas con el multitudinario pregón que dará el pistoletazo de salida a las fiestas a las 18:00 horas de la tarde a cargo de Álvaro Gutiérrez Marcos, de la peña El Descontrol, con la entrega de pañuelos y el chupinazo. El colorido recorrido de las peñas estará acompañado de la charanga Los Duendes.

Además, durante el recorrido se celebrará un concurso de disfraces muy especial, al que se podrán apuntar los participantes en el mismo recorrido, y al final todos podrán degustar una rica hamburguesa en la carpa, hasta agotar existencias, en una actividad para la que colaborará la peña Los Retales.

Ese mismo día se podrá disfrutar de una novena, una verbena, un desayuno y una discomóvil. Al día siguiente, el sábado 6 de septiembre, los asistentes podrán disfrutar de una tanga, juegos populares, un vermú musical, un campeonato de mus, un parque hinchable para niños, una suelta de vaquillas, concierto, verbena, desayuno y discomóvil.

El domingo 7 de septiembre se celebrará el tradicional pasacalles, la tirada al plato, un encierro ecológico, un vermú, un concierto y otra suelta de vaquillas, entre otras actividades.

El lunes 8 de septiembre destacan la emotiva romería en honor a Nuestra Señora de Alconada, los hinchables y una nueva suelta de vaquillas y el martes 9 la paellada popular, juegos populares, una rica cena y una verbena y la traca de fin de fiestas.

Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Nuestra Señora de Alconada de Ampudia: