Investigado por inscribir a un trabajador en tres cursos online bonificados sin su consentimiento

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona de 45 años y nacionalidad española como presunta autora de un delito de estafa.

Todo comenzó cuando el trabajador recibió varios correos electrónicos en los que le comunicaban que había realizado una inscripción como alumno de tres cursos bonificados de formación online para trabajadores.

Sin embargo, este no se había inscrito en ninguno de ellos. Tras realizar las investigaciones pertinentes, averiguaron que el administrador de la empresa, mediante los medios informáticos de la misma, había inscrito al empleado.

Del mismo modo, no ha habido consentimiento ni conocimiento del mismo, utilizando para ello datos personales sin la autorización del trabajador.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Palencia.