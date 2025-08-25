Un incendio en Becerril de Campos obliga a cortar la CL-615: trabajan varios medios para extinguir el fuego
Las llamas se han originado a las 17:20 horas de esta tarde de lunes.
Un incendio originado en La Venta, dentro del término municipal de Becerril de Campos, en la provincia de Palencia, ha obligado a cortar en el punto la carretera autonómica CL-615, como han informado desde Inforcyl y la Dirección General de Tráfico (DGT).
En el lugar trabajan dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba y efectivos de la Guardia Civil.
Además, unos kilómetros más adelante se encuentra otro fuego, en Perales, el cual está controlado y actúa en el punto otra autobomba.