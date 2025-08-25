Tres denuncias por violencia de género en un ajetreado fin de semana para la Policía Local de Palencia

Hasta tres denuncias se han presentado durante este fin de semana en Palencia por presuntos casos de violencia de género por diferentes hechos ocurridos tanto el sábado como el domingo.

El primero de los sucesos tuvo lugar a las 06:12 horas del 23 de agosto, cuando una mujer de 49 años solicitó la presencia de la Policía Local de Palencia porque su pareja le había amenazado gravemente a ella y a su hijo de 23 años.

Los agentes se dirigieron entonces hasta el domicilio en la zona de las Casas del Hogar. El hijo de la mujer manifestó entonces haber sido agredido este mismo día por la pareja de su madre, un hombre de 37 años que no estaba en el lugar.

Madre e hijo acudieron seguidamente al centro de salud para realizarse el pertinente parte de lesiones y después a comisaría para tramitar la correspondiente denuncia. En el domicilio estaba también un menor de edad, de 10 años, del que se hicieron cargo unos familiares.

Ese mismo día, a las 14:00 horas, una mujer de 39 años llamó a la Policía Local porque su expareja estaba golpeando la puerta de su casa, en la calle Antonio Maura, mientras la amenazaba en caso de no retomar la relación.

Cuando los agentes llegaron, el hombre ya se había ido del lugar, por lo que la mujer aportó una descripción física del varón y manifestó su intención de formular la denuncia pertinente.

A las 14:15 horas los agentes localizaron en las inmediaciones a la expareja, de 29 años, circulando con un vehículo de movilidad personal. Dado que presentaba síntomas de embriaguez, le realizaron las pruebas de alcohol y drogas, arrojando un resultado positivo en ambas, de 0,57 mg/l en aire y cocaína.

Asimismo, verificaron las amenazas a la mujer y procedieron a su detención por los presuntos delitos de violencia de género y contra la seguridad vial.

El tercero incidente ocurrió a las 00:34 horas de este pasado domingo, en un domicilio de la calle Caracas donde una mujer de 49 años manifestó haber sido agredida por su marido.

Una vez verificaron los hechos, los agentes procedieron a la detención del hombre de 63 años, que ha sido puesto a disposición judicial mientras la mujer fue trasladada al centro de salud para valoración y después a comisaría para formalizar la denuncia.

Otras detenciones

Por otro lado, un padre y un hijo, de 40 y 20 años, fueron detenidos a las 04:00 horas en la avenida de Madrid, junto a la Policía Nacional, por evitar un control policial y negarse el primero de ellos a realizar la prueba de alcoholemia, arremetiendo ambos contra los agentes.

Esta pasada noche, a las 22:33 horas del domingo, la Policía Local también tuvo que acudir a un bar de la calle Joaquín Costa por la presencia de un cliente agresivo y rompiendo cosas.

En el lugar de los hechos, el individuo se abalanzó contra los agentes con la intención de agredirles con un vaso de cristal, por lo que procedieron a su arresto y puesta a disposición judicial por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad.