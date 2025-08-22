Buscan a un hombre de 40 años desaparecido en un pueblo de Palencia

Rachid K, el hombre de 40 años desaparecido un pueblo de Palencia @cndes_oficial X

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha alertado de la desaparición de Rachid K. Un hombre de 40 años que fue visto por última vez el pasado 11 de agosto en el municipio palentino de Palenzuela.

Según informan desde el CNDES, se trata de un hombre de constitución normal, de unos 170 centímetros de altura y de ojos y pelo negro, corto y liso.

Desde el centro hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para poder encontrar a Rachid, cuyo entorno más cercano lleva más de una semana sin tener noticias suyas.

De este modo, piden dar difusión a la publicación y que si alguien dispone de información sobre el desaparecido, contacte inmediatamente con el número 062 de la Guardia Civil.