Nada se sabe aún de Mari Cruz: 17 días desaparecida tras salir a pasear por el centro de Palencia

Han pasado 17 días desde que Mari Cruz Marcos Citores, de 67 años, desapareciese tras salir a pasear por el centro de la ciudad de Palencia. La Policía Nacional, por su parte, mantiene el operativo de búsqueda en el que participan medios técnicos y humanos de la comisaría provincial y de la Jefatura Superior de Castilla y León.

Fue su marido quien acudió hasta las dependencias policiales el pasado 4 de agosto para denunciar su desaparición. Mari Cruz había salido a pasear por la mañana y desde entonces nada más se supo.

Según las imágenes compartidas por la Policía Nacional, se han desplegado drones y se ha ampliado la búsqueda a zonas naturales junto a la ribera del río, así como en el cauce.

Cartel de SOS Desaparecidos en la que piden colaboración para encontrar a Mari Cruz

Era habitual que la desaparecida saliese a pasear por el centro de la ciudad. Por eso, con el paso de las horas y viendo que no regresaba, los hechos hicieron saltar todas las alarmas en su familia.

La última vez que fue vista, la mujer estaba en las inmediaciones del Hospital Río Carrión de la capital palentina. Mide 1,58 metros, tiene complexión delgada, ojos castaños y el pelo canoso.

Según se explica en el cartel de SOS Desaparecidos, en el momento de su desaparición Mari Cruz llevaba gafas de sol. Desde la asociación, ante la preocupación de la familia, solicitan la colaboración ciudadana para tratar de dar con ella.